Певні обʼєкти залишаються на ринку місяцями, а то й роками, які знижки не пропонували б власники. Щоб привернути увагу покупців, їм спочатку треба хоч трохи інвестувати в житло або вирішити юридичні питання, пише 24 Канал, посилаючись на "Новини.LIVE".

Цікаво Співпраця з рієлторами: який відсоток покупців та орендарів не проти скористатися такою послугою

Які квартири на вторинному ринку не продаються

Житло на першому чи останньому поверсі в старих будинках

Квартири в будинках без сучасної теплоізоляції мають цілу низку недоліків, серед яких і підвищена вологість. Перший поверх відлякує покупців через низьке розташування вікон, а відтак і потенційну небезпеку з вулиці. А останній поверх – через можливі протікання даху.



Житло на першому поверсі часто відклякує покупців / Фото DIM.RIA

Квартири в хрущовках без ремонту

Будинки 1960-1970-х років з маленькими кімнатами та суміщеними санвузлами не можна назвати найгіршими. Проте, якщо там поганий ремонт і застарілі комунікації, то для покупців це однозначно мінус. Навіть локація не рятує, адже вкладати у такий об’єкт доведеться більше, ніж у новобудову.

Наприклад, у Львові хрущовку без ремонту в середньому продають щонайменше 5 – 6 місяців. Водночас ціна для успішної угоди має бути нижча за ринкову на 15 – 20%.

Житло без документів або з проблемним оформленням

Незавершене переоформлення, відсутність кадастрового номера, зареєстровані неповнолітні – це все зупиняє покупців ще на старті. Юридична "чистота" стає для них пріоритетною умовою у 2025 році.

За даними рієлторських агентств, понад 30% угод у різних регіонах зриваються саме через проблеми з документами.

Квартири з поганою енергозбереженістю

Покупці завжди цікавляться витратами на опалення та комунальні послуги. Квартира зі старими вікнами чи неутепленими стінами часто опиняється у категорії "неліквід". А якщо ще система опалення застаріла, то це стає основною причиною для відмови продавцям.

Фактор енергозбереженості часто стає ключовим на тлі чергового зростання тарифів, особливо у великих містах.