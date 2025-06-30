Определенные объекты остаются на рынке месяцами, а то и годами, какие скидки не предлагали бы владельцы. Чтобы привлечь внимание покупателей, им сначала надо хоть немного инвестировать в жилье или решить юридические вопросы, пишет 24 Канал, ссылаясь на "Новости.LIVE".

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Какие квартиры на вторичном рынке не продаются

Жилье на первом или последнем этаже в старых домах

Квартиры в домах без современной теплоизоляции имеют целый ряд недостатков, среди которых и повышенная влажность. Первый этаж отпугивает покупателей из-за низкого расположения окон, а затем и потенциальную опасность с улицы. А последний этаж – из-за возможных протечек крыши.



Жилье на первом этаже часто отпугивает покупателей / Фото DIM.RIA

Квартиры в хрущевках без ремонта

Дома 1960-1970-х годов с маленькими комнатами и совмещенными санузлами нельзя назвать худшими. Однако, если там плохой ремонт и устаревшие коммуникации, то для покупателей это однозначно минус. Даже локация не спасает, ведь вкладывать в такой объект придется больше, чем в новостройку.

Например, во Львове хрущевку без ремонта в среднем продают минимум 5 – 6 месяцев. В то же время цена для успешной сделки должна быть ниже рыночной на 15 – 20%.

Жилье без документов или с проблемным оформлением

Незавершенное переоформление, отсутствие кадастрового номера, зарегистрированные несовершеннолетние – это все останавливает покупателей еще на старте. Юридическая "чистота" становится для них приоритетным условием в 2025 году.

По данным риэлторских агентств, более 30% сделок в разных регионах срываются именно из-за проблем с документами.

Квартиры с плохой энергосберегаемостью

Покупатели всегда интересуются расходами на отопление и коммунальные услуги. Квартира со старыми окнами или неутепленными стенами часто оказывается в категории "неликвид". А если еще система отопления устаревшая, то это становится основной причиной для отказа продавцам.

Фактор энергосбережения часто становится ключевым на фоне очередного роста тарифов, особенно в крупных городах.