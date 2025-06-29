Выбор жилья с помощью риелтора рассматривает немалая доля соискателей. Об этом свидетельствуют данные из опроса украинского маркетплейса DIM.RIA среди своей аудитории, пишет 24 Канал.

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Какой процент украинцев хочет сотрудничать с риэлторами

Если готовность сотрудничать с риэлторами на рынке покупки выросла, то арендаторы в основном хотят искать жилье самостоятельно. Интересно, что за год интересы соискателей изменились.

Несмотря на сложную ситуацию в стране, люди продолжают покупать квартиры, в частности в столице. Но теперь главное – не только цена или метраж, на первый план выходит безопасность. Не менее важно и обустроенный двор, доступ к школам. Если вы ищете идеальное жилье, стоит обратить внимание на проекты РИЕЛ. Жилье спроектировано в концепции Riel Family Style – здесь есть все, что нужно современным семьям.

В 2024-м за готовность сотрудничать с риэлторами проголосовало меньшее количество пользователей, чем сейчас. Что касается аренды, то в прошлом году большинство хотело все же работать с риелторами, чем искать жилье самостоятельно. Вот как на вопрос о готовности воспользоваться риэлторскими услугами проголосовали украинцы:

Покупка

2024 год – 54% выбрали "да", 46% – "нет".

2025 год – 56% выбрали "да", 44% – "нет".

Аренда

2024 год – 53% выбрали "да", 47% – "нет".

2025 год – 51% выбрали "да", 49% – "нет".



Готовность сотрудничать с риелторами / Данные DIM.RIA

Сколько готовы потратить на покупку и аренду жилья

Средний бюджет на покупку жилья в 2025 году остался на уровне прошлого года или даже немного снизился. Большинство опрошенных планирует потратить или от 10 до 25 тысяч долларов, или от 30 до 50 тысяч долларов.

На аренду жилья украинцы готовы ежемесячно выделять до 10 тысяч гривен. Также значительная часть соискателей увеличила свой бюджет до 15 тысяч гривен.