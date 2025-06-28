OLX Недвижимость провела исследование, как изменились цены на квартиры за последние четыре года в Украине. Аналитики определили области, где недвижимость дорожает не стремительно, но стабильно, пишет 24 Канал.

Интересно От 18 тысяч до 5,8 миллиона долларов: как выглядят самая дешевая и самая дорогая квартиры в Киеве

Города со стабильным цен на недвижимость в Украине

На первом месте аналитики разместили Ровно. Там однокомнатные квартиры подорожали со средней стоимости в 1 миллион гривен до 1,5 миллиона. Показатель роста составляет +49%.

В Одессе, занимающей второе место в рейтинге, жилье подорожало на 47%. В 2021 году средняя цена составляла 1,09 миллиона гривен и за четыре года выросла до 1,6 миллиона гривен.

Столица, несмотря на высокие цены, – на третьем месте, потому что здесь показик роста составляет +42%. По данным OLX, средняя стоимость выросла с 2,1 до 3,1 миллиона гривен.

Попри складну ситуацію в країні, люди продовжують купувати квартири, зокрема у столиці. Але тепер головне – не лише ціна чи метраж, на перший план виходить безпека. Не менш важливе й облаштоване подвір'я, доступ до шкіл. Якщо ви шукаєте ідеальне помешкання, варто звернути увагу на проєкти РІЕЛ. Житло спроєктоване у концепції Riel Family Style – тут є усе, що потрібно сучасним родинам.

На уровне +41% квартиры подорожали сразу в двух городах: в Кропивницком (от 707 тысяч до 1 миллиона гривен и в Ужгороде (от 1,2 до 1,7 миллиона гривен).

В пределах +25 – 40% выросли цены в таких городах:

Черновцы – с 1,1 до 1,5 миллиона гривен (+37%);

Луцк – с 1,2 до 1,6 миллиона гривен (+37%);

Харьков – с 650 до 871 тысяч гривен (+33%);

Хмельницкий – с 994 тыс. до 1,3 млн грн (+31%);

Черкассы – с 1,2 до 1,5 миллиона гривен (+28%);

Львов – 1,8 до 2,2 миллиона гривен (+25%).

Какие рекордные показатели за последние четыре года

Больше всего однокомнатные квартиры подорожали в Чернигове – на 83%. Если в 2021-м жилье стоило в среднем 662 тысячи гривен, то сейчас стоит около 1,2 миллиона гривен.

Похожий показатель роста, а это 82%, зафиксирован в Тернополе. В 2021 году средняя цена была 907 тысяч гривен, а в 2025-м составляет 1,65 миллиона гривен.