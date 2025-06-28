OLX Нерухомість провела дослідження, як змінилися ціни на квартири за останні чотири роки в Україні. Аналітики визначили області, де нерухомість дорожчає не стрімко, але стабільно, пише 24 Канал.

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Міста зі стабільним цін на нерухомість в Україні

На першому місці аналітики розмістили Рівне. Там однокімнатні квартири подорожчали із середньої вартості в 1 мільйон гривень до 1,5 мільйона. Показник зростання становить +49%.

В Одесі, що посідає друге місце в рейтингу, житло подорожчало на 47%. У 2021 році середня ціна становила 1,09 мільйона гривень і за чотири роки зросла до 1,6 мільйона гривень.

Столиця, попри високі ціни, – на третьому місці, бо тут показик зростання становить +42%. За даними OLX, середня вартість зросла із 2,1 до 3,1 мільйона гривень.

Попри складну ситуацію в країні, люди продовжують купувати квартири, зокрема у столиці. Але тепер головне – не лише ціна чи метраж, на перший план виходить безпека. Не менш важливе й облаштоване подвір'я, доступ до шкіл. Якщо ви шукаєте ідеальне помешкання, варто звернути увагу на проєкти РІЕЛ. Житло спроєктоване у концепції Riel Family Style – тут є усе, що потрібно сучасним родинам.

На рівні +41% квартири подорожчали одразу в двох містах: у Кропивницькому (від 707 тисяч до 1 мільйона гривень та в Ужгороді (від 1,2 до 1,7 мільйона гривень).

У межах +25 – 40% зросли ціни в таких містах:

Чернівці – з 1,1 до 1,5 мільйона гривень (+37%);

Луцьк – з 1,2 до 1,6 мільйона гривень (+37%);

Харків – з 650 до 871 тисяч гривень (+33%);

Хмельницький – з 994 тис. до 1,3 млн грн (+31%);

Черкаси – з 1,2 до 1,5 мільйона гривень (+28%);

Львів – 1,8 до 2,2 мільйона гривень (+25%).

Які рекордні показники за останні чотири роки

Найбільше однокімнатні квартири подорожчали в Чернігові – на 83%. Якщо у 2021-му житло коштувало в середньому 662 тисячі гривень, то зараз вартує близько 1,2 мільйона гривень.

Схожий показник зростання, а це 82%, зафіксований у Тернополі. У 2021 році середня ціна була 907 тисяч гривень, а у 2025-му становить 1,65 мільйона гривень.