Если между сторонами заключен договор найма, ситуацию можно решить в рамках правового поля, рассказала юрист Адвокатского объединения "Дикси лекси" Ирина Степаненко в комментарии РБК-Украина, передает 24 Канал.
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Как решить проблему по неуплате найма квартиры
Ирина Степаненко говорит, что при условии неуплаты арендной платы в течение 6 месяцев, или более чем дважды при краткосрочном найме, арендодатель имеет право требовать расторжения договора через суд.
Арендодатель прежде всего должен обратиться к арендатору устранить нарушения. Речь идет либо об уплате задолженности, или же освободить жилье.
Если же реакции на это нет, то лицо должно обратиться в суд с иском:
- о взыскании долга за аренду и коммунальные услуги;
- о расторжении договора;
- о выселении без предоставления другого жилья (что допускается согласно жилищному законодательству, если нет оснований для обеспечения жильем).
Обратите внимание! Если решение суда будет положительным, а арендатор откажется выполнять его, то дело передают в госисполнительную службу. Затем она организует принудительное выселение: с участием понятых, полиции и исполнителя, или же с оформлением соответствующего акта исполнения.
Что нельзя делать владельцу жилья
В список того, что запрещено категорически делать владельцу входит:
- самовольно выселять арендатора,
- менять замки, препятствуя доступу к жилью,
- отключать коммунальные услуги,
- выносить вещи арендатора без его согласия.
Такие действия являются незаконными и могут быть расценены как самоуправство или даже нарушение неприкосновенности жилья,
– объяснила специалист.
Зато Степаненко советует на будущее придерживаться алгоритма, что обезопасит арендодателя в таких случаях:
- заключать письменный договор аренды с четко определенными условиями пользования, сроками, обязанностями и основаниями для расторжения,
- не занижать сумму аренды в договоре,
- устанавливать денежный залог,
- проверять арендаторов перед заключением договора,
- фиксировать передачу имущества и состояние жилья.