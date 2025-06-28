Если между сторонами заключен договор найма, ситуацию можно решить в рамках правового поля, рассказала юрист Адвокатского объединения "Дикси лекси" Ирина Степаненко в комментарии РБК-Украина, передает 24 Канал.

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Как решить проблему по неуплате найма квартиры

Ирина Степаненко говорит, что при условии неуплаты арендной платы в течение 6 месяцев, или более чем дважды при краткосрочном найме, арендодатель имеет право требовать расторжения договора через суд.

Арендодатель прежде всего должен обратиться к арендатору устранить нарушения. Речь идет либо об уплате задолженности, или же освободить жилье.

Если же реакции на это нет, то лицо должно обратиться в суд с иском:

о взыскании долга за аренду и коммунальные услуги;

о расторжении договора;

о выселении без предоставления другого жилья (что допускается согласно жилищному законодательству, если нет оснований для обеспечения жильем).

Обратите внимание! Если решение суда будет положительным, а арендатор откажется выполнять его, то дело передают в госисполнительную службу. Затем она организует принудительное выселение: с участием понятых, полиции и исполнителя, или же с оформлением соответствующего акта исполнения.

Что нельзя делать владельцу жилья

В список того, что запрещено категорически делать владельцу входит:

самовольно выселять арендатора,

менять замки, препятствуя доступу к жилью,

отключать коммунальные услуги,

выносить вещи арендатора без его согласия.

Такие действия являются незаконными и могут быть расценены как самоуправство или даже нарушение неприкосновенности жилья,

– объяснила специалист.

Зато Степаненко советует на будущее придерживаться алгоритма, что обезопасит арендодателя в таких случаях: