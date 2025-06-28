Якщо між сторонами укладено договір найму, ситуацію можна вирішити в межах правового поля, розповіла юристка Адвокатського об'єднання "Діксі лексі" Ірина Степаненко у коментарі РБК-Україна, передає 24 Канал.

Читайте також Переселенцям часто відмовляють в оренді житла: як це пояснюють

Як розв'язати проблему щодо несплати найму квартири

Ірина Степаненко каже, що за умови несплати орендної плати впродовж 6 місяців, або більше ніж двічі при короткостроковому наймі, орендодавець має право вимагати розірвання договору через суд.

Орендодавець перш за все повинен звернутися до орендаря усунути порушення. Йдеться або про сплату заборгованості, або ж звільнити житло.

Якщо ж реакції на це немає, то особа повинна звернутися до суду з позовом:

про стягнення боргу за оренду та комунальні послуги;

про розірвання договору;

про виселення без надання іншого житла (що допускається згідно з житловим законодавством, якщо немає підстав для забезпечення житлом).

Зауважте! Якщо рішення суду буде позитивним, а орендар відмовиться виконувати його, то справу передають до держвиконавчої служби. Потім вона організовує примусове виселення: за участі понятих, поліції та виконавця, або ж з оформленням відповідного акта виконання.

Що не можна робити власнику житла

До списку того, що заборонено категорично робити власнику входить:

самовільно виселяти орендаря,

міняти замки, перешкоджаючи доступу до житла,

відключати комунальні послуги,

виносити речі орендаря без його згоди.

Такі дії є незаконними та можуть бути розцінені як самоуправство або навіть порушення недоторканності житла,

– пояснила спеціаліст.

Натомість Степаненко радить на майбутнє дотримуватися алгоритму, що убезпечить орендодавця у таких випадках: