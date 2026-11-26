Житло на лівому березі Києва часто вважають бюджетним варіантом, однак у деяких районах правого берега квартири можна придбати на 500 тисяч гривень дешевше. За останній рік на столичному ринку сформувалися дві протилежні тенденції – оренда переважно дешевшає, а купівля житла дорожчає.

Скільки коштує оренда квартири на лівому та правому берегах Києва

За даними дослідження OLX Нерухомість для 24 Каналу, у листопаді 2026 року найдешевше орендувати однокімнатну квартиру можна в Деснянському районі – за 8,5 тисячі гривень на місяць. У Дніпровському районі медіанна ціна сягає 12 тисяч гривень, у Дарницькому – 14 тисяч гривень.

На правому березі Києва розрив між цінами на оренду значно більший. Медіанна вартість оренди однокімнатних квартир за районами така:

Святошинський – 13 тисяч гривень;

Оболонський – 14 тисяч гривень;

Солом'янський – 14,9 тисячі гривень;

Подільський – 18 тисяч гривень;

Голосіївський – 18 тисяч гривень;

Шевченківський – 19 тисяч гривень;

Печерський – 34 тисячі гривень.

За рік найбільше оренда подешевшала у Печерському районі – на 19%, з 42 до 34 тисяч гривень. У Шевченківському ціни знизилися на 14%, у Голосіївському – на 10%. На лівому березі зміни були менш відчутними: у Дарницькому районі оренда подешевшала на 7%, у Деснянському – на 6%, а в Дніпровському ціна не змінилася.

Де в Києві вигідніше купувати квартиру – на лівому чи правому березі

Найдоступніші квартири пропонують у Деснянському районі, проте одразу три райони правого берега дешевші за Дарницький – Святошинський, Солом'янський та Оболонський. Зокрема, у Святошинському за однокімнатну квартиру просять на 500 тисяч гривень менше, ніж у Дарницькому.

Найдорожче купувати житло у центральних районах столиці – Печерському та Шевченківському. Медіанна вартість однокімнатних квартир у Києві за районами така:

Деснянський – 1,9 мільйона гривень;

Святошинський – 2,3 мільйона гривень;

Солом'янський – 2,6 мільйона гривень;

Оболонський – 2,7 мільйона гривень;

Дніпровський – 2,7 мільйона гривень;

Дарницький – 2,8 мільйона гривень;

Голосіївський – 3,5 мільйона гривень;

Подільський – 3,5 мільйона гривень;

Шевченківський – 4,1 мільйона гривень;

Печерський – майже 6,9 мільйона гривень.

Попри суттєве здешевлення оренди у Печерському районі, ціни на купівлю квартир тут зросли найбільше – на 6%. У Деснянському житло подорожчало на 5%, в Оболонському – на 4%, у Святошинському – на 3%. Знизилися ціни лише у трьох районах: Солом'янському – на 5%, Шевченківському – на 2% та Дарницькому – на 1%.

За даними Kyiv Safety, найбільше російських ударів з 2022 року припало на Дарницький район. Шевченківський також належить до районів із найбільшою кількістю ударів, проте залишається одним із найдорожчих для орендарів та покупців. Адже крім безпеки та автономності житла, на ціни впливають розвиненість інфраструктури, транспортне сполучення, тип і стан будинку.

Нагадаємо, залежно від міста України вартість купівлі однокімнатної квартири дорівнює витратам на її оренду за 8–19 років. У Києві цей період становить близько 17 років: за щомісячної орендної плати у 15 тисяч гривень витрати зрівняються з ціною квартири в 3,1 мільйона гривень.