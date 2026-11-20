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Де витрати на оренду найшвидше зрівняються з ціною квартири

За даними дослідження OLX Нерухомість для 24 Каналу, у 2026 році сукупні витрати на оренду однокімнатної квартири зрівняються з вартістю її купівлі приблизно за 8 – 19 років залежно від міста.

Найкоротший період – у Запоріжжі, де оренда коштує 7 тисяч гривень на місяць, а середня вартість купівлі – 698 тисяч гривень.

В Івано-Франківську на це потрібно близько 9 років: оренда однокімнатної квартири коштує 22 тисячі гривень, а купівля – 2,5 мільйона гривень. У Харкові, Дніпрі та Ужгороді цей період становить приблизно 10 років, хоча вартість житла суттєво відрізняється:

Харків – оренда 9 тисяч гривень, купівля 1,1 мільйона гривень;

Дніпро – оренда 12 тисяч гривень, купівля 1,5 мільйона гривень;

Ужгород – оренда 32 тисячі гривень, купівля 3,8 мільйона гривень.

Інфографіка OLX Нерухомість

За поясненням експертки OLX Нерухомість Юлії Козар, у Харкові та Запоріжжі попит на житло знижується, а пропозиція зростає, що впливає на ціни оренди та купівлі. В Ужгороді та Івано-Франківську попит підвищується, а пропозиція скорочується, тому житло дорожчає. Через різну динаміку цін періоди зрівняння витрат у цих містах можуть бути схожими.

У яких містах оренда зрівняється з ціною квартири лише через 16 – 19 років

Найдовший період зрівняння витрат – у Чернігові, де оренда однокімнатної квартири коштує 7 тисяч гривень на місяць, а купівля – 1,6 мільйона гривень. За незмінної орендної плати сума платежів досягне вартості квартири приблизно через 19 років.

У Києві та Одесі цей період становить близько 17 років. У столиці оренда однокімнатної квартири коштує 15 тисяч гривень, а купівля – 3,1 мільйона гривень. В Одесі відповідні ціни становлять 11 тисяч гривень та 2,2 мільйона гривень. У Рівному та Житомирі витрати зрівняються приблизно за 16 років: оренда коштує 13 і 12 тисяч гривень, а купівля – 2,5 і 2,3 мільйона гривень відповідно.

У Львові оренда однокімнатної квартири коштує 25 тисяч гривень, а купівля – 3,5 мільйона гривень, тому витрати зрівняються приблизно за 12 років. У Херсоні за оренди 4 тисячі гривень і вартості купівлі 606 тисяч гривень цей період становить близько 13 років.

У Києві та Одесі ціни купівлі залишаються відносно високими через кількість населення, робочих місць та інвестиційну привабливість. Водночас оренда в обох містах подешевшала порівняно з жовтнем 2025 року.

Нагадаємо, вартість приватних будинків в Україні суттєво відрізняється залежно від міста. Найдешевші варіанти можна знайти приблизно за 12 тисяч доларів, тоді як у дорожчих містах ціни перевищують 200 тисяч доларів.