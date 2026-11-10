Різниця майже у 20 разів: де в Україні найдорожчі та найдешевші будинки

Adv

Скільки коштують приватні будинки в містах України

За даними ЛУН, у листопаді 2026 року найдорожчі приватні будинки на вторинному ринку продають у Києві, де медіанна ціна становить 230 тисяч доларів.

У Львові за будинок просять 210 тисяч доларів, в Ужгороді – 175 тисяч, а в Одесі – 165 тисяч доларів. Дещо дешевше житло в Чернівцях – 142 тисячі доларів, тоді як в Івано-Франківську та Тернополі ціни становлять по 139 тисяч доларів.

У Луцьку приватний будинок коштує близько 110 тисяч доларів, у Вінниці – 103 тисячі, а в Рівному та Хмельницькому – 99 і 95 тисяч доларів відповідно. У Харкові ціни сягають 90 тисяч доларів, у Черкасах – 85,8 тисячі, а в Житомирі – 85 тисяч доларів.

Найдешевші будинки продають у Чернігові, де їхня вартість становить 26,4 тисячі доларів. У Миколаєві житло коштує 38 тисяч доларів, у Запоріжжі – 39 тисяч. У Дніпрі, Полтаві, Кропивницькому та Сумах за приватний будинок просять від 53 до 58 тисяч доларів.

Інфографіка ЛУН

За рік найбільше будинки подорожчали в Тернополі – на 24%, а в Житомирі та Вінниці ціни зросли на 18%. Натомість у Чернігові вони знизилися на 18%, у Сумах – на 11%, у Львові – на 5%, а в Дніпрі – на 4%. На такі зміни можуть впливати безпекова ситуація, попит на житло та кількість пропозицій. У відносно безпечних містах попит може підтримувати ціни, тоді як близькість до бойових дій стримує покупців.

Які ціни на приватні будинки в областях України

Найдорожче приватні будинки продають у Київській області, де їхня вартість становить 124 тисячі доларів. На Львівщині за будинок просять 97 тисяч доларів, на Івано-Франківщині – 95 тисяч. У Вінницькій та Закарпатській областях ціни майже однакові – 83,3 та 83 тисячі доларів відповідно, а на Волині житло коштує 80 тисяч доларів.

У Рівненській області приватний будинок можна придбати за 58,9 тисячі доларів, у Тернопільській – за 55 тисяч, а в Чернівецькій – за 52 тисячі доларів. Значно дешевше житло у Хмельницькій та Дніпропетровській областях, де ціни становлять по 30 тисяч доларів. На Харківщині будинки коштують 28,5 тисячі доларів.

Інфографіка ЛУН

Найнижчі ціни на Чернігівщині – 11,8 тисячі доларів. У Миколаївській, Сумській та Кіровоградській областях будинки коштують від 16 до 17,5 тисячі доларів. На Полтавщині, Черкащині, Запоріжжі та Житомирщині вартість житла коливається від 22 до 24,2 тисячі доларів.

Найбільше за рік приватні будинки подорожчали в Запорізькій області – на 46%. У Вінницькій області ціни зросли на 39%, у Тернопільській – на 38%, а на Волині та Чернівеччині – на 37%. Найменше подорожчання відбулося в Кіровоградській області – на 3%.

Нагадаємо, на вторинному ринку України є пропозиції квартир і приватних будинків вартістю до 20 тисяч доларів. За таку суму продають житло в різних областях, зокрема на Черкащині, Вінниччині та Одещині.