Разница почти в 20 раз: где в Украине самые дорогие и самые дешевые дома

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Сколько стоят частные дома в городах Украины

По данным ЛУН, в ноябре 2026 года самые дорогие частные дома на вторичном рынке продаются в Киеве, где медианная цена составляет 230 тысяч долларов.

Во Львове за дом просят 210 тысяч долларов, в Ужгороде – 175 тысяч, а в Одессе – 165 тысяч долларов. Немного дешевле жилье в Черновцах – 142 тысячи долларов, тогда как в Ивано-Франковске и Тернополе цены составляют по 139 тысяч долларов.

В Луцке частный дом стоит около 110 тысяч долларов, в Виннице – 103 тысячи, а в Ровно и Хмельницком – 99 и 95 тысяч долларов соответственно. В Харькове цены достигают 90 тысяч долларов, в Черкассах – 85,8 тысячи, а в Житомире – 85 тысяч долларов.

Самые дешевые дома продаются в Чернигове, где их стоимость составляет 26,4 тысячи долларов. В Николаеве жилье стоит 38 тысяч долларов, в Запорожье – 39 тысяч. В Днепре, Полтаве, Кропивницком и Сумах за частный дом просят от 53 до 58 тысяч долларов.

Инфографика ЛУН

За год больше всего дома подорожали в Тернополе – на 24%, а в Житомире и Виннице цены выросли на 18%. Зато в Чернигове они снизились на 18%, в Сумах – на 11%, во Львове – на 5%, а в Днепре – на 4%. На такие изменения могут влиять ситуация с безопасностью, спрос на жилье и количество предложений. В относительно безопасных городах спрос может поддерживать цены, тогда как близость к боевым действиям сдерживает покупателей.

Каковы цены на частные дома в областях Украины

Дороже всего частные дома продаются в Киевской области, где их стоимость составляет 124 тысячи долларов. Во Львовской области за дом просят 97 тысяч долларов, в Ивано-Франковской – 95 тысяч. В Винницкой и Закарпатской областях цены почти одинаковые – 83,3 и 83 тысячи долларов соответственно, а на Волыни жилье стоит 80 тысяч долларов.

В Ровенской области частный дом можно приобрести за 58,9 тысячи долларов, в Тернопольской – за 55 тысяч, а в Черновицкой – за 52 тысячи долларов. Значительно дешевле жилье в Хмельницкой и Днепропетровской областях, где цены составляют по 30 тысяч долларов. В Харьковской области дома стоят 28,5 тысячи долларов.

Инфографика ЛУН

Самые низкие цены в Черниговской области – 11,8 тысячи долларов. В Николаевской, Сумской и Кировоградской областях дома стоят от 16 до 17,5 тысячи долларов. В Полтавской, Черкасской, Запорожской и Житомирской областях стоимость жилья колеблется от 22 до 24,2 тысячи долларов.

Больше всего за год частные дома подорожали в Запорожской области – на 46%. В Винницкой области цены выросли на 39%, в Тернопольской – на 38%, а на Волыни и в Черновицкой области – на 37%. Наименьшее подорожание произошло в Кировоградской области – на 3%.

Напомним, что на вторичном рынке Украины есть предложения по цене предложения квартир и частных домов стоимостью до 20 тысяч долларов. За такую сумму продается жилье в различных областях, в частности в Черкасской, Винницкой и Одесской областях.