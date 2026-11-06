Жилье до 20 тысяч долларов: где в Украине продаются такие квартиры и частные дома

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Что можно купить в Украине за 20 тысяч долларов

По данным DIM.RIA, на вторичном рынке Украины есть предложения квартир и частных домов стоимостью до 20 тысяч долларов. За такую сумму продается жилье различной площади и состояния. В частности, среди объявлений можно найти квартиры площадью от 35,2 до 60,9 квадратного метра, а также дома с земельными участками до 30 соток.

Где продаются квартиры до 20 тысяч долларов

Квартиры в этой ценовой категории предлагаются как в больших городах, так и в небольших населенных пунктах. Примерно за одинаковую сумму можно найти однокомнатные, двухкомнатные и даже трехкомнатные квартиры:

Смолино (Кировоградская область) – трехкомнатную квартиру площадью 60,9 квадратного метра продают за 19 500 долларов. В квартире есть автономное газовое отопление, застекленные лоджия и балкон.

Кривой Рог – однокомнатная квартира площадью 40,8 квадратного метра стоит 19 500 долларов. Она расположена на восьмом этаже девятиэтажного дома, продается с мебелью и техникой.

Харьков – за 19 900 долларов предлагают однокомнатную квартиру на Салтовке площадью 35,2 квадратного метра. Согласно информации из объявления, в квартире сделан капитальный ремонт.

Николаев – двухкомнатную квартиру площадью 44,8 квадратного метра со смежными комнатами продают за 20 тысяч долларов. Жилье частично требует ремонта.

Великодолинское (Одесская область) – однокомнатная квартира площадью 36 квадратных метров в новом жилом комплексе стоит 20 тысяч долларов.

Где можно купить дом с землей до 20 тысяч долларов

За аналогичную сумму на рынке предлагаются и частные дома. Их площадь составляет от 35 до 90 квадратных метров, а земельные участки имеют площадь от 2 до 30 соток. Среди объявлений есть такие варианты:

Шпола (Черкасская область) – пятикомнатный дом площадью 90 квадратных метров с участком в 30 соток продается за 19 тысяч долларов. По словам продавца, жилье требует косметического ремонта.

Полтава – часть дома площадью 35 квадратных метров с участком в 2 сотки стоит 18 тысяч долларов. Имеется централизованное водоснабжение, газ и автономное отопление.

Лужаны (Черновицкая область) – двухкомнатный дом площадью 55 квадратных метров с участком в 12 соток предлагается за 19 500 долларов. К дому подведены газ и электричество.

Александровка (Одесская область) – дом площадью 45 квадратных метров с земельным участком почти 10 соток продают за 17 500 долларов. По информации из объявления, имеются основные коммуникации.

Сиваковцы (Винницкая область) – за 18 тысяч долларов предлагают дом площадью 45 квадратных метров с участком в 18 соток.

Что нужно проверить перед покупкой недорогого жилья

Невысокая цена квартиры или дома не означает, что после покупки не придется тратить деньги на ремонт. Перед заключением сделки стоит проверить состояние крыши, фундамента, отопления и других коммуникаций. Их замена может существенно увеличить общие расходы на жилье.

Если речь идет о частном доме, нужно также проверить документы на земельный участок, его кадастровый номер и целевое назначение. Для квартир важно учесть состояние многоэтажного дома, этаж, на котором расположено жилье, и наличие необходимой инфраструктуры поблизости.

Напомним, в Карпатах за 18 тысяч долларов продают старую гуцульскую хижину с земельным участком площадью 1,5 гектара. За эту сумму покупателям предлагают не только дом, но и хозяйственные постройки и землю. В то же время сам дом требует ремонта, поэтому после покупки придется дополнительно потратиться на его восстановление.