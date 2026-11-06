Житло до 20 тисяч доларів: де в Україні продають такі квартири та приватні будинки

Adv

Що можна купити в Україні за 20 тисяч доларів

За даними DIM.RIA, на вторинному ринку України є пропозиції квартир і приватних будинків вартістю до 20 тисяч доларів. За таку суму продають житло різної площі та стану. Зокрема, серед оголошень можна знайти квартири площею від 35,2 до 60,9 квадратного метра, а також будинки із земельними ділянками до 30 соток.

Де продають квартири до 20 тисяч доларів

Квартири в цій ціновій категорії пропонують як у великих містах, так і в невеликих населених пунктах. За приблизно однакову суму можна знайти однокімнатне, двокімнатне та навіть трикімнатне житло:

Смоліне (Кіровоградська область) – трикімнатну квартиру площею 60,9 квадратного метра продають за 19 500 доларів. У помешканні є автономне газове опалення, засклені лоджія та балкон.

Кривий Ріг – однокімнатна квартира площею 40,8 квадратного метра коштує 19 500 доларів. Вона розташована на восьмому поверсі дев'ятиповерхівки, продається з меблями та технікою.

Харків – за 19 900 доларів пропонують однокімнатну квартиру на Салтівці площею 35,2 квадратного метра. За інформацією з оголошення, у помешканні зроблено капітальний ремонт.

Миколаїв – двокімнатну квартиру площею 44,8 квадратного метра із суміжними кімнатами продають за 20 тисяч доларів. Житло частково потребує ремонту.

Великодолинське (Одеська область) – однокімнатна квартира площею 36 квадратних метрів у новому житловому комплексі коштує 20 тисяч доларів.

Де можна купити будинок із землею до 20 тисяч доларів

За аналогічну суму на ринку пропонують і приватні будинки. Їхня площа становить від 35 до 90 квадратних метрів, а земельні ділянки мають від 2 до 30 соток. Серед оголошень є такі варіанти:

Шпола (Черкаська область) – п'ятикімнатний будинок площею 90 квадратних метрів із ділянкою 30 соток продають за 19 тисяч доларів. За словами продавця, житло потребує косметичного ремонту.

Полтава – частина будинку площею 35 квадратних метрів із ділянкою 2 сотки коштує 18 тисяч доларів. Є централізоване водопостачання, газ та автономне опалення.

Лужани (Чернівецька область) – двокімнатний будинок площею 55 квадратних метрів із ділянкою 12 соток пропонують за 19 500 доларів. До будинку підведені газ та електрика.

Олександрівка (Одеська область) – будинок площею 45 квадратних метрів із земельною ділянкою майже 10 соток продають за 17 500 доларів. За інформацією з оголошення, є основні комунікації.

Сиваківці (Вінницька область) – за 18 тисяч доларів пропонують будинок площею 45 квадратних метрів із ділянкою 18 соток.

Що потрібно перевірити перед купівлею дешевого житла

Невисока ціна квартири чи будинку не означає, що після купівлі не доведеться витрачати гроші на ремонт. Перед укладенням угоди варто перевірити стан даху, фундаменту, опалення та інших комунікацій. Їхня заміна може суттєво збільшити загальні витрати на житло.

Якщо йдеться про приватний будинок, потрібно також перевірити документи на земельну ділянку, її кадастровий номер і цільове призначення. Для квартир важливо врахувати стан багатоповерхівки, поверх розташування житла та наявність необхідної інфраструктури поблизу.

Нагадаємо, за 18 тисяч доларів у Карпатах продають стару гуцульську хату із земельною ділянкою площею 1,5 гектара. За цю суму покупцям пропонують не лише будинок, а й господарські споруди та землю. Водночас сама хата потребує ремонту, тому після купівлі доведеться додатково витратитися на її відновлення.