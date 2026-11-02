У Карпатах продають занедбану хату за ціною автомобіля: що збереглося всередині

У Карпатах продають занедбану хату за ціною автомобіля / Фото Pexels
У Карпатах за 18 тисяч доларів продають стару гуцульську хату, в якій уже давно ніхто не живе. Попри занедбаний стан, будинок зберіг чимало цікавих деталей, а разом із ним покупець отримає велику земельну ділянку.
Який вигляд має стара гуцульська хата за 18 тисяч доларів
Стару гуцульську хату виставили на продаж в Івано-Франківській області, про що розповів чоловік на ім'я Назарій у своєму TikTok.
Хату необхідно відремонтувати та прибрати, проте, за словами чоловіка, дах і стіни залишилися в доброму стані. Він стверджує, що в хаті можна жити й поступово її відновлювати.
Усередині збереглися речі, які нагадують про побут колишніх мешканців. Зокрема, у хаті залишилися міцне дубове ліжко та традиційна гуцульська піч. На стінах досі можна побачити старі газети 1990-х років, якими колись обклеїли кімнати.
Разом із будинком за 18 тисяч доларів продають стайню та 1,5 гектара землі. За словами Назарія, 25 соток призначені під будівництво. На території є рівне поле, яблуневий сад і невеликий потічок, а частина ділянки простягається до лісу. Після розчищення частину землі також можна використовувати для випасання худоби.
Господарство розташоване серед карпатських гір, а поруч із будинком немає сусідів. Дістатися до хати можна позашляховиком, хоча зарослий під'їзд потребує розчищення. Назарій також розповів, що нижче від ділянки облаштовують дорогу.
Відео з продажем викликало неоднозначну реакцію в соцмережах. Частина користувачів вважає ціну завищеною, а дехто оцінив саму хату лише у 500 – 3 000 доларів. Інші коментатори зацікавилися господарством.
Нагадаємо, подружжя придбало стару занедбану хату та за місяць встигло розчистити подвір'я, прибрати одну з кімнат і літню кухню. Також власники майже завершили облаштування каналізації, проте до повноцінного ремонту будинку ще не дійшли.
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