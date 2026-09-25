У деяких мікрорайонах Києва оренда подорожчала більш ніж удвічі: де найдорожче винаймати житло
За три роки оренда однокімнатних квартир у деяких мікрорайонах Києва подорожчала більш ніж удвічі. Найбільше ціни зросли на Виноградарі, Нивках і Теремках, однак найдорожче житло здають зовсім в іншій частині столиці.
У яких мікрорайонах Києва оренда подорожчала найбільше
За даними ЛУН, із 2023 до 2026 року найбільше зросли середні ціни на оренду однокімнатних квартир у трьох мікрорайонах столиці:
- Виноградар – з 10 до 24 тисяч гривень на місяць, або на 140%.
- Нивки – з 10 до 23,8 тисячі гривень, або на 138%.
- Теремки – з 14 до 31 тисячі гривень, або на 121%.
На таке зростання частково вплинули великі житлові комплекси, де квартири здають дорожче. За словами керівниці ЛУН Статистики Людмили Кірюхіної, орендна плата у ЖК "Файна Таун" пояснює понад половину подорожчання на Нивках.
На Виноградарі приблизно третина зростання середньої ціни припадає на ЖК "Варшавський", а на Теремках майже чверть – на ЖК Respublika. Через велику кількість дорожчих квартир у новобудовах середні ставки в цих мікрорайонах зросли, хоча це не означає, що оренда кожної квартири подорожчала настільки ж.
Де у Києві найдорожча та найдешевша оренда квартир
У 2026 році найдорожче серед представлених мікрорайонів орендувати однокімнатну квартиру на Чорній горі. Середня вартість становить 38 тисяч гривень на місяць. На Теремках за житло просять у середньому 31 тисячу гривень, на Голосієві – 27 тисяч, а на Печерську – 26 тисяч. На Солом'янці та Шулявці оренда коштує по 25 тисяч гривень.
В інших мікрорайонах столиці середні ціни на оренду однокімнатних квартир такі:
- Виноградар – 24 тисячі гривень;
- Нивки – 23,8 тисячі гривень;
- Лук'янівка – 19 тисяч гривень;
- Позняки – 18 тисяч гривень;
- Оболонь – 16,4 тисячі гривень;
- Осокорки – 15 тисяч гривень;
- Борщагівка – 12 тисяч гривень.
Найнижчі ціни на оренду однокімнатних квартир зафіксували на Троєщині та Лісовому. У цих мікрорайонах житло можна орендувати в середньому за 10 тисяч гривень на місяць.
Нагадаємо, у вересні 2026 року оренда однокімнатних квартир у Києві за місяць подешевшала на 3% – до 18 тисяч гривень. Водночас у Львові, Івано-Франківську та Ужгороді за рік ціни зросли більш ніж на 40%.