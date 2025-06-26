Оренда квартир у західних містах: скільки коштує житло та як змінилися ціни за пів року

За перше півріччя довгострокова оренда однокімнатних квартир подорожчала майже в усіх великих містах. На Заході, зокрема, є лише 2 – 3 обласні центри, де середня вартість не змінилася.

За даними OLX Нерухомість, орендувати однокімнатну квартиру стало дорожче на 500 – 1800 гривень. Цікаво, що на Заході найбільший стрибок спостерігається у містах, які раніше трималися в середньому ціновому сегменті, розповідає 24 Канал.

Зверніть увагу Київщина та західні області вже не в лідерах: де найактивніше дорожчає оренда квартир

Скільки коштує оренда житла на Заході

Найбільше квартири подорожчали в Чернівцях, Тернополі та Ужгороді. У Чернівцях ціна за оренду зросла з 10 571 до 12 385 гривень, а це +17%.

У Тернополі однокімнатні квартири ще пів року тому коштували близько 9 572 гривень на місяць, а тепер ціна зросла до 11 тисяч гривень (+15%).

Далі у рейтингу за подорожчанням житла йде Ужгород. Там ціни були у на початку року високими, а тепер зросли ще більше. Середня вартість із 16 862 зросла до 18 592 гривень (+10%).

У Хмельницькому оренда майже не подорожчала – середня вартість з 9 500 зросла до 10 тисяч гривень, тобто на 5%.



Новобудова у Хмельницькому / Фото DIM.RIA

Попри те, що Львів залишається найдорожчим містом західного регіону, середня вартість там, можна вважати, що не змінилася, бо це лише +1%. Однокімнатні квартири коштують орієнтовно 16 тисяч гривень на місяць.

Незмінними ціни залишились в Луцьку та Рівному – 13 і 11 тисяч гривень відповідно. Ринок Івано-Франківська демонструє навіть легке здешевлення: з 12 607 до 12 500 гривень.