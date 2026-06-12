Паркомісце коштує як 20 метрів житла: у яких регіонах ціни найвищі

Паркомісце у новобудові може коштувати десятки тисяч доларів, а в окремих регіонах за ці гроші можна купити понад 20 квадратних метрів житла. Найдорожчою залишається столиця, де середня ціна місця для авто за рік помітно зросла.

Скільки коштують паркомісця у новобудовах?

Як свідчать дані DIM.RIA, у травні 2026 року середня ціна паркомісця у Києві становила 27,7 тисячі доларів.

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За рік столичні паркомісця подорожчали на 18%. В інших великих містах ціни нижчі, хоча й там купівля місця під авто потребує значної суми. В Одесі середня вартість паркомісця становила 20,7 тисячі доларів, у Дніпрі – 19,2 тисячі доларів, у Львові – 18,6 тисячі доларів.

Найбюджетніші паркомісця у травні були у Волинській та Сумській областях. У Волинській області середня ціна становила майже 4,9 тисячі доларів, а у Сумській області – 3,3 тисячі доларів.

Середня вартість паркомісця / Інфографіка DIM.RIA

Скільки квадратних метрів житла коштує одне паркомісце?

За середню ціну одного паркомісця найбільше житлової площі можна було б купити в:

Одеській області – 21,5 квадратного метра;

– 21,5 квадратного метра; Києві – 19,4 квадратного метра;

– 19,4 квадратного метра; Черкаській області – 18,2 квадратного метра;

– 18,2 квадратного метра; Дніпропетровській області – 17,2 квадратного метра;

– 17,2 квадратного метра; Київській області – 16,8 квадратного метра.

Скільки квадратних метрів житла коштує одне паркомісце / Інфографіка DIM.RIA

До слова, за рік квадратний метр у новобудовах найбільше подорожчав в Івано-Франківській області – на 20%. У Житомирській та Тернопільській областях зростання становило 18%, у Хмельницькій, Вінницькій та Кіровоградській – 14%. Падіння цін на квадратний метр зафіксували у трьох областях. У Миколаївській області ціни знизилися на 6%, у Полтавській та Харківській – на 3%.

Як змінився попит і пропозиція?

Попит на купівлю паркомісць у травні 2026 року переважно зріс проти минулого року. Найбільший стрибок зафіксували у Миколаївській області – на 194%. У Черкаській області інтерес зріс на 129%, в Івано-Франківській – на 126%, у Тернопільській – на 102%, у Чернівецькій – на 100%.

Водночас у частині регіонів попит зменшився. Найбільше падіння було у Кіровоградській області – на 62%. У Чернігівській області інтерес до купівлі паркомісць знизився на 57%, у Сумській – на 47%, у Закарпатській – на 34%.

Кількість пропозицій за рік змінилася не так різко. Оголошень стало трохи більше в Івано-Франківській, Одеській та Хмельницькій областях – на 3%. У Вінницькій області пропозиція зросла на 2%. Натомість у Дніпропетровській області кількість оголошень зменшилася на 4%, а у Києві – на 1%.

Де у дворі не можна залишати авто?

Паркування у дворах багатоповерхівок в Україні підпадає під чіткі обмеження, і порушення можуть закінчитися не лише штрафом. У 2026 році контроль посилили, а перелік заборонених місць фактично не залишає простору для "тимчасових" зупинок.

Двір багатоповерхівки належить усім співвласникам, тому мешканці можуть самі визначати правила користування територією. Такі рішення ухвалюють на зборах або через ОСББ.