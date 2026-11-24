Ціни на нові приватні будинки на Київщині за рік зросли на 14%. Найактивніше покупці шукають таке житло у Вінницькій, Київській, Закарпатській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

Де в Україні найбільший попит на приватні будинки

За даними DIM.RIA, на вторинному ринку найбільший попит на приватні будинки спостерігається у Вінницькій, Київській, Хмельницькій, Тернопільській та Одеській областях. Поблизу столиці покупці нових будинків найчастіше розглядають Ірпінь, Бучу, Милу та Ходосівку, а на вторинному ринку популярністю користується також Білогородка.

На первинному ринку серед трьох порівнюваних регіонів найбільше за рік зросли ціни на Київщині. Вартість квадратного метра у нових приватних будинках становить:

Київ – 1 020 доларів (+6,5%);

Київська область – 966 доларів (+14%);

Львівська область – 1 192 долари (+9%).

На вторинному ринку Київської області квадратний метр коштує 1 020 доларів, що на 7% більше, ніж торік. На Львівщині ціна зросла на 11% – до 737 доларів, а в столиці знизилася на 1,5% – до 1 376 доларів.

До слова, у листопаді 2026 року найдорожчі приватні будинки на вторинному ринку продають на Київщині – 124 тисячі доларів, Львівщині – 97 тисяч та Івано-Франківщині – 95 тисяч доларів. Найнижча медіанна ціна на Чернігівщині – 11,8 тисячі доларів, а в Миколаївській, Сумській та Кіровоградській областях будинки коштують від 16 до 17,5 тисячі доларів.

На що звертають увагу покупці приватних будинків

Під час вибору житла в котеджних містечках покупці дедалі більше уваги приділяють безпеці та автономності. Для них важливі наявність укриття, резервного електропостачання, незалежних систем водопостачання та каналізації, цілодобового відеоспостереження і пропускного режиму.

За словами комерційної директорки компанії German Development Standards (GDS) Анни Анісімової, покупцям уже недостатньо візуалізацій майбутнього житла. Вони хочуть ознайомитися з документами на землю, технічними умовами підключення комунікацій та конструктивними рішеннями ще до придбання будинку.

Важливе значення мають і майбутні витрати на проживання. Окрім вартості самого будинку, покупці враховують витрати на опалення, резервне електропостачання, охорону та обслуговування доріг. Тому під час вибору котеджного містечка вони також звертають увагу на тарифи управлінської компанії.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, де найдешевша земля в Україні та скільки коштують ділянки. Зокрема, середня ціна сотки під житлове будівництво на Київщині становить понад 2,5 тисячі доларів, а в столиці сягає 13,5 тисячі доларів, тоді як на Чернігівщині за сотку просять близько 830 доларів.