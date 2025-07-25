Попит зростає, ціни – теж: скільки коштують приватні будинки у великих містах України
- Попит на приватні будинки в Україні зріс на 19% у першому півріччі 2025 року.
- Це спричинило зростання середньої ціни – на 12%.
- Найдорожчі будинки продають у Києві, Львові та Ужгороді, а найдешевші – в Чернігові.
За перше півріччя 2025-го інтерес до купівлі приватних будинків по Україні зріс на 19%. Середня ціна відповідно теж відскочила, а саме на 12%.
Найбільше зростання цін зафіксовано в Києві – на 18%. Водночас найсуттєвіше ціни знизились у Чернігові, Харкові та Запоріжжі ціни суттєво знизилися. Про це свідчать результати дослідження OLX Нерухомості, пише 24 Канал.
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Які ціни на приватні будинки у великих містах?
Найдорожчим містом для купівлі будинку є Київ, де середня вартість становить 234 тисячі доларів. Львів – на другому місці, із ціною 185 тисяч доларів. Третю позицію посів Ужгород, де середня вартість становить 165 тисяч доларів.
Наступною у рейтингу буде Одеса, адже там купити будинок у середньому коштує 150 тисяч доларів. На четвертому місці – Чернівці із вартістю 125 тисяч доларів. П'ятірку замикає Івано-Франківськ, де середня ціна становить 120 тисяч доларів.
Бізнес продовжує доводити свою незламність. Попри війну, в Україні продовжується будівництво житла. Яскравим прикладом є системний девелопер РІЕЛ, який у 2024 році ввів в експлуатацію майже 2 тисячі квартир, а у 2025-му працює над проєктами загальною площею понад 500 тисяч метрів квадратних. Завдяки девелоперу українці можуть здійснювати свої мрії про затишне і комфортне помешкання.
Як змінилися ціни на приватні будинки в Україні / Інфографіка OLX
Серед усіх західних міст ціни знизилися лише в Тернополі (-8%) та Хмельницькому (-3%). Середня вартість у цих містах становить 91 та 78 тисяч доларів відповідно.
Найнижчі ціни на приватні будинки – у Чернігові, де їх продають лише за 20 тисяч доларів. Серед бюджетних міст можна виокремити:
- Дніпро – 50 тисяч доларів;
- Кропивницький – 45,3 тисячі доларів;
- Полтаву – 43 тисячі доларів.
Як змінився ринок за пів року / Інфографіка OLX
На думку аналітиків, більша зацікавленість покупців приватними будинками пов’язана з викликами воєнного часу. Покупці хочуть мати автономне житло десь на околиці великого міста.