Вторинка, новобудови й оренда: скільки коштує житло у Дніпрі влітку

У Дніпрі ціни на квартири помітно залежать від району, класу житла та кількості кімнат. Найдорожче житло на вторинному ринку продають у Соборному районі, тоді як у Новокодацькому ціни значно нижчі.

Скільки коштують квартири у Дніпрі на вторинному ринку

За даними ЛУН, на вторинному ринку Дніпра медіанна ціна однокімнатної квартири становить 32 тисячі доларів.

Найвищі ціни тримаються у Соборному районі. Це одна з найпомітніших локацій міста: поруч центр, набережна, парки, офіси й основна міська інфраструктура. Однокімнатна квартира тут коштує 42,5 тисячі доларів, двокімнатна – 69 тисячі доларів, а трикімнатна – 90 тисяч доларів.

У Шевченківському районі ціни також залишаються високими: 35 тисячі доларів за однокімнатну квартиру, 53 тисячі доларів – за двокімнатну і 80 тисяч доларів – за трикімнатну. У Центральному районі ціни дещо нижчі: відповідно 32,5 тисячі, 48 тисяч й 70 тисяч доларів.

Доступніші варіанти є в районах, віддаленіших від центральної частини міста. В Амур-Нижньодніпровському районі однокімнатні квартири коштують 29 тисяч доларів, двокімнатні – 36,5 тисячі доларів, трикімнатні – 53,5 тисячі доларів.

У Чечелівському районі ціни становлять 28 тисяч, 37,5 тисячі й 58,5 тисячі доларів залежно від кількості кімнат. В Індустріальному – 28 тисяч, 39,9 тисячі та 52,5 тисячі доларів.

Найдоступнішим серед районів є Новокодацький: тут однокімнатна квартира коштує 21,7 тисячі доларів, двокімнатна – 31 тисячі доларів, а трикімнатна – 41 тисячі доларів. У Самарському районі пропозицій майже немає.

Вартість квартир у Дніпрі / Інфографіка ЛУН

Яка вартість квадратного метра у Дніпрі

На первинному ринку Дніпра середня стартова ціна квадратного метра становить 49,3 тисячі гривень.

Найдорожчим залишається преміум – 71,7 тисячі гривень за квадратний метр. Це більш ніж удвічі дорожче за економ, де квадратний метр коштує 34,7 тисячі гривень.

У бізнес-класі квадратний метр коштує 53,8 тисячі гривень. Це також вище за середню ціну по місту, але помітно дешевше за преміум. У комфорт-класі ціна становить 40,5 тисячі гривень за квадратний метр.

Скільки коштує оренда у Дніпрі

Оренда у Дніпрі також залежить від кількості кімнат. Медіанна ціна однокімнатної квартири становить 12 тисячі гривень на місяць.

Двокімнатні квартири орендують у середньому за 16 тисячі гривень. Трикімнатне житло коштує 22 тисячі гривень на місяць. Просторі квартири зазвичай дорожчі не лише через площу, а й через стан житла, ремонт, техніку та локацію.

Нагадаємо, в Одесі на початку літа оренда житла також подорожчала. У червні однокімнатну квартиру орендували в медіані за 13 тисячі гривень, двокімнатну – за 18 тисячі гривень, а трикімнатну – за 25 тисячі гривень.