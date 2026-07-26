Житло в Іспанії подорожчало до максимуму за 21 рік: що відбувається з цінами

Вторинне житло в Іспанії продовжує стрімко дорожчати, а ціни вже вийшли на найвищий рівень за 21 рік. У червні середня вартість квадратного метра перевищила 3 тисячі євро, а в найдорожчих містах сягала понад 7 тисяч євро.

Чому вторинне житло в Іспанії так швидко дорожчає

У червні 2026 року середня вартість вторинного житла в Іспанії становила 3 133 євро за квадратний метр. За другий квартал ціни зросли на 4%, а порівняно з червнем минулого року – на 17,2%, пише Euronews.

За перші шість місяців року ціни чотири рази оновлювали історичний максимум. Зростання пов'язують насамперед із дисбалансом між попитом і пропозицією, дефіцитом житла, умовами кредитування та демографічним тиском у великих містах.

Офіційна статистика також показує помітне подорожчання. За даними INE, у першому кварталі 2026 року житло загалом зросло в ціні на 12,9% за рік, а вторинне – на 13,5%.

Де ціни на житло зростають найшвидше

У другому кварталі ціни зросли у 16 автономних спільнотах. Найбільше – у Мурсії, де житло подорожчало на 8,6%, Кантабрії – на 6,3% та Валенсійській спільноті – на 5,9%.

За рік Мурсія також показала найбільше зростання – 28%. У Кантабрії ціни піднялися на 20%, а у Валенсійській спільноті – на 19,8%. Загалом у червні двозначне річне зростання цін зафіксували вже у 14 автономних спільнотах. Єдиним регіоном, де за квартал житло подешевшало, стали Канарські острови – на 0,7%.

Скільки коштує житло у найдорожчих регіонах і містах

Найвищі ціни серед регіонів зафіксовані на Балеарських островах – 5 441 євро за квадратний метр. У Мадриді середня вартість становила 5 410 євро, у Країні Басків – 3 925 євро.

Серед адміністративних центрів найдорожчим став Сан-Себастьян із ціною 7 158 євро за квадратний метр. У Мадриді вона становила 6 630 євро, у Барселоні – 5 368 євро. Найдорожчим муніципалітетом став Санта-Еуларія-дес-Ріу на Ібіці, де квадратний метр коштував 8 491 євро.

Нагадаємо, в Іспанії дорожчає не лише житло для купівлі, а й оренда. За три роки середня вартість оренди зросла на 30,7%, тоді як пропозиція житла для довгострокової оренди скоротилася на 30%. У травні оренда в середньому коштувала 15,1 євро за квадратний метр на місяць.