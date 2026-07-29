Однокімнатні квартири у Вінниці помітно подорожчали: які зараз ціни на житло

Купівля квартири, приватного будинку чи житла в новобудові у Вінниці потребує зовсім різного бюджету. На вторинному ринку найбільше за рік зросли ціни на однокімнатні квартири.

Скільки коштує житло на вторинці у Вінниці

За даними ЛУН, на кінець липня медіанна вартість однокімнатної квартири у Вінниці – 57,8 тисячі доларів. За рік таке житло подорожчало на 28%. Двокімнатні квартири коштують 76 тисяч доларів, що на 12% більше, а трикімнатні – 85 тисяч доларів, їхня ціна зросла на 6%.

Попит на невеликі квартири у місті підтримує не лише купівля для власного проживання. Однокімнатне житло також часто розглядають для подальшої оренди, тому цей сегмент швидше реагує на зміни на ринку.

Серед приватних будинків квадратний метр у Вінниці коштує 903 долари, у Вінницькій області – 679 доларів. Вартість такого житла росте поступово, хоча попит на приватні будинки збільшився.

Яка вартість квадратного метра у новобудовах Вінниці

На первинному ринку медіанна стартова ціна квадратного метра наприкінці липня – 53,1 тисячі гривень. У бізнес-класі вона сягає 57,2 тисячі гривень, у преміумсегменті – 55,2 тисячі гривень, у комфорт-класі – 46,4 тисячі гривень.

Ціни на новобудови підтримують не лише попит, а й собівартість будівництва. На первинному ринку житло може дорожчати навіть за стриманої активності покупців, оскільки на ціну впливають витрати девелоперів.

Скільки коштує оренда квартир у Вінниці

Однокімнатну квартиру у Вінниці наприкінці липня можна орендувати в середньому за 15 тисяч гривень на місяць, двокімнатну – за 16 тисяч гривень, трикімнатну – за 20 тисяч гривень.

Нагадаємо, за перше півріччя медіанна вартість довгострокової оренди квартир в Україні зросла на 15%. У Вінниці ціни при цьому залишилися на рівні початку року, тоді як загалом попит на оренду зріс, а кількість активних оголошень скоротилася.