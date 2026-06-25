Канадець не міг повірити, що українець купив такий дім: як він здивував колег

Українець в Едмонтоні купив новий будинок і цим здивував своїх канадських колег. Найбільше вразився бригадир, який живе в Канаді все життя, але зізнався, що сам не має такого житла.

Чому будинок українця здивував канадців

Про цю історію розповів блогер Маркіян зі Львова, який живе в Едмонтоні. Він разом із канадськими колегами приїхав у гості до українця, який працює з ними в одній бригаді.

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Чоловік працює там приблизно п'ять місяців. Бригада займається різними роботами: сушить підвали, відновлює гіпсокартон, робить підлоги та ремонти. Колеги помічали, що українець майже завжди приходить завчасно і працює "як за двох". Для канадців це було незвично, тож вони не розуміли, навіщо він так викладається.

Після запрошення в гості канадці побачили, заради чого родина так багато працює. Вони попросили Маркіяна поїхати з ними, щоб він допоміг із перекладом. Коли гості приїхали, то побачили новий будинок в Едмонтоні.

За словами автора відео, українці заплатили за будинок 730 тисяч канадських доларів. Його почали будувати у 2025 році. У домі були високі стелі, люстри, новий ремонт і охайний інтер'єр. Великого подвір'я біля будинку немає, але саме житло справило на гостей сильне враження.

Родина змогла дозволити собі такий дім завдяки постійній роботі. Чоловік працює на двох роботах, його дружина також має дві роботи, а коли є можливість, родина бере додаткові підробітки. Водночас блогер припустив, що гроші на перший внесок родина могла мати після продажу майна в Європі.

Найбільше здивувався канадський бригадир. Дорогою назад він сказав, що не може повірити, як українець-мігрант зміг купити такий дім. Згодом він визнав, що ця історія його надихнула.

Гостей вразив і прийом у домі. Родина накрила стіл із кількома салатами, голубцями, налисниками, борщем та варениками з різними начинками. Канадцям особливо сподобалися домашня їжа та українська гостинність.

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