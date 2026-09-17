Стара хата понад 20 років стояла порожньою: як її перетворили на етносадибу

Українка із Рівненщини перетворила дідусеву хату, зведену після Другої світової війни, на етносадибу. У будинку, де понад 20 років ніхто не жив, залишили стару піч, ткацький верстат та інші речі.

Як стару хату на Рівненщині перетворили на етносадибу

Марія Шершун із села Злазне на Рівненщині перетворила стару дідусеву хату на етносадибу. У будинку понад 20 років ніхто не жив, а тепер сюди знову приходять люди, пише Суспільне Рівне.

Хату звели після Другої світової війни, орієнтовно у 1950-х роках. Батько Марії разом зі своїм батьком самі заготовляли дерево для будівництва. У будинку жили дідусь і бабуся жінки – Тимофій та Параска Бачуки. Вони виховували п'ятьох дітей.

Після смерті двох тіток хата перейшла Марії у спадок. Одна з родичок переживала, що без господаря старий будинок з часом може зруйнуватися. Тому Марія вирішила зберегти оселю та перетворити її на етносадибу.

Однією з головних деталей інтер'єру залишилася стара піч. Її зробили придатною до використання, тож у ній і тепер готують їжу, зокрема гарбузову кашу та пироги. Для цього використовують рогачі та коцюбу. У хаті також є вишиті рушники, старовинні предмети побуту та ткацький верстат. Один із рушників належав бабусі Варварі.

Українка із Рівненщини перетворила дідусеву хату на етносадибу / Скриншот з відео Суспільне

Тепер до етносадиби приходять родичі, діти та гості. На подвір'ї збереглася і столітня груша, яка також залишилася частиною старого обійстя. Після понад 20 років без мешканців хата знову стала місцем, де збираються люди.

Нагадаємо, архітектурний дизайнер Ілля Ковальчук купив стару хату в Карпатах за 13,5 тисячі доларів і витратив на її реновацію ще близько 30 тисяч. У будинку облаштували санвузол і велику кухню, відновили піч, оновили меблі та зробили інтер'єр світлішим, водночас зберігши риси старої карпатської оселі.