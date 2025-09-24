Жінка переїхала в село і показала, як оновила свій будинок: мережа у захваті
- Українка придбала старий будинок на Чернігівщині, якому понад 80 років, і поступово оновлює його, зберігаючи автентичність.
- Користувачі мережі захоплюються її рішенням і просять більше розповідати про процес ремонту.
У травні українка переїхала до села, придбавши там стареньку хату. Вона показала у мережі, як за декілька місяців їй вдалося оновити новий дім.
Детальніше про оновлення будинку 24 Канал розповідає з посиланням на допис жінки у соцмережі Х.
Що відомо про будинок, який купила жінка?
У травні 2025 року жінка купила старий будинок на Чернігівщині. Хаті понад 80 років. З того часу вона поступово перетворює її на затишне місце з душею і вже показала результати перших місяців роботи. А в коментарях до допису розповіла цікаві деталі.
Будинок опалюється піччю та грубою. Грубу зараз переробляють. Водопроводу поки що немає – це план на наступне літо. Особливу увагу приділяють автентичності: жінка хоче зберегти характер старої української хати не тільки зовні, а й у внутрішньому оформленні.
За її словами, ціни на такі будинки дуже різняться залежно від регіону і можуть коливатися від 2000 до 15 000 доларів.
На старті було чимало проблем – зокрема з фундаментом. Над відновленням будинку працювали здебільшого двоє місцевих хлопців. Вікна встановлював майстер окремо. Дах фарбували в кілька етапів: спочатку почистили, обробили рідиною від іржі, а потім пофарбували гумовою фарбою.
"Ремонтувати фундамент та дах я поки не вмію, але щось і сама роблю, що мені під силу", – зауважила жінка.
Зараз уже почались перші кроки до внутрішнього ремонту. Роботи ще чимало, але результат вже надихає.
На першому фото – те, як виглядала тоді хата, на другому – як вона виглядає зараз,
– йдеться у дописі.
Будинок до ремонту та в процесі / Фото @Tistechk0
Як на ремонт будинку реагують у мережі?
Користувачам подобається, що жінка наважилася купити житло в селі й відновлює його. Вони просять детальніше розповідати про процес ремонту та показувати на відео, як усе відбувається. Також люди часто висловлюють бажання зробити щось схоже й оселитися трохи далі від міської метушні.
- Мені подобається, що ви зробили ремонт фасаду та даху, дбайливо зберігши автентичний вигляд. Це контроверсійно зараз, бо зазвичай з сільських хат роблять жлобські єврохати.
- Ви молодчинка, я Вами захоплююсь. А хата – як цукерочка.
- Класно, що залишили обрамлення вікон, вони дуже автентичні.
