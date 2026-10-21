Українка купила старий будинок зі стайнею: чим особливе село, де він розташований

Українка придбала старий будинок у селі, яке колись заснували німецькі колоністи. Нові власники планують поступово відновлювати садибу, однак роботи там чимало, а сам будинок має кілька цікавих особливостей.

Як українка купила старий будинок у селі, де раніше була німецька колонія

Українка Наталія разом із родиною купила старий будинок із земельною ділянкою площею 0,8 гектара. У ньому 7 кімнат, а планування досить незвичайне. У будинку також є великий погріб, розповіла власниця на своїй сторінці nutrinatik_ua.

На території садиби розташовано багато сараїв та інших господарських будівель. Серед них є напівзруйнована стайня, в якій провалилися опори. Чоловік Наталії давно мріє завести коня, тому власниця не виключає, що з часом родина зможе здійснити цю мрію.

Цікава й історія села, де розташований будинок. Колись його заснували німецькі колоністи, а деякі споруди тих часів збереглися донині. Придбаний родиною будинок теж незвичний, хоча його точний вік невідомий. Водночас садиба розташована відносно недалеко від нинішнього місця проживання власників. За словами Наталії, дорога від їхнього району займає лише 25 хвилин, тому вся необхідна інфраструктура залишається поруч.

Попереду на родину чекає багато роботи, адже будинок і територію потрібно поступово відновлювати. Наталія розуміє, що на це піде не один рік. Лише сміття на ділянці накопичилося стільки, що для його вивезення знадобиться не один самоскид.

Попри це, родина радіє покупці та планує поступово облаштовувати садибу. Для Наталії важлива сама можливість відновити старий будинок і створити власний простір, у який вони з чоловіком вкладатимуть свої сили.

Нагадаємо, раніше українець придбав стару хату в селі за 1500 доларів, у якій ніхто не жив близько 8 років. Чоловік самостійно взявся за ремонт і вже за місяць встиг оновити частину стель, залити підлогу та розпочати оздоблення стін.