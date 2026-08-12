Будинок 1950-х за тисячу доларів: як дизайнерка перетворила стару хату на затишне помешкання

Будинок, зведений ще у 1950-х роках, коштував новій власниці тисячу доларів. Попри занедбаний стан, жінці вдалося перетворити його на затишну хату у селі.

Як стару хату за тисячу доларів перетворили на затишний будинок

Як розповіла у відео Анастасія Сокол, Уляна купила стару хату в селі у 2021 році за 1 тисячу доларів. Будинок звели ще у 1950-х роках, а на момент купівлі він був занедбаним і потребував серйозного ремонту.

За десятиліття хату кілька разів добудовували, тому її початкове планування помітно змінилося. Раніше вхід був там, де тепер розташоване вікно. Згодом до основної частини додали кілька приміщень, а стару господарську споруду з'єднали з будинком невеликим коридором.

Двір біля будинку / Скриншот з відео Анастасії Сокол

Під час ремонту власниця вирішила повністю переробити низьку стару стелю. Майстри демонтували глиняну конструкцію, після чого встановили балки, поклали дошки та утеплення.

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Оздоблення Уляна робила самостійно: фарбувала стіни та займалася декоративними деталями. Інші етапи ремонту вона виконувала поступово, коли мала для цього час і кошти.

Власниця Уляна / Скриншот з відео Анастасії Сокол

Піч теж довелося доробляти самостійно. Спочатку нею займався майстер, однак результат не відповідав задуму власниці. Тоді вона знайшла потрібні схеми й пояснення у відео майстрів на YouTube та завершила роботу сама. Піч допомагає розділити простір на зони й водночас обігріває частину будинку взимку.

Піч, яку власниця доробляла власноруч / Скриншот з відео Анастасії Сокол

Площа хати становить близько 50 квадратних метрів. Усі основні зони тут організували компактно: облаштували кухню, спальне та робоче місця, гостьову зону і простір для зберігання. Одну з вбудованих шаф закрили шторою замість звичайних дверцят.

Біля вікон зробили окрему зону з диваном, який розкладається у спальне місце. Частину старих меблів також залишили й пристосували до нового інтер'єру. Зокрема, у старий буфет вмонтували кухонну робочу поверхню.

На ділянці залишилася ще одна стара господарська будівля, де раніше тримали тварин. Тепер Уляна хоче перетворити її на гостьовий будинок у світлому стилі з м'якими формами. Вікна та двері там уже встановили, а решту ремонту вона планує робити поступово, коли матиме час і кошти.

Нагадаємо, раніше у відео Анастасія розповідала, як Уляна придбала стару хату в одному із сіл Одеської області приблизно за 1,5 тисячі доларів. За кілька років житло повністю реконструювали: добудували нову частину, перекрили дах та облаштували подвір'я.