Українські архітектори спроєктували ЖК для столиці Молдови: яким він буде

Українське архітектурне бюро Archimatika розробило житловий комплекс для Кишинева. Його проєктували за принципами людиноцентричності: внутрішні подвір’я будуть інклюзивними та ізольованими від автівок.

На території ЖК під назвою Sampo облаштують дві площі (п'яци), доступ до яких матимуть всі місцеві. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на "Хмарочос".

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Яким буде ЖК у Молдові від українських архітекторів

Житловий комплекс матиме традиційну для Archimatika структуру розімкнених кварталів з пішохідними дворами. Це дасть можливість збільшити кількість:

кутових квартир, кращих з погляду ступеня освітленості.

квартир з виглядом на ботанічний сад і озеро.

Майбутній ЖК Sampo / Візуалізація Archimatika

Девелопмент Молдови зараз проходить період, схожий на Київ нульових-десятих років. Платоспроможний попит сформувався, але якісно нової пропозиції на місцевому ринку ще немає.

Сучасна забудова Кишинева представлена переважно точковими висотними акцентами, багатоповерховими "пластинами" чи замкненими кварталами-колодязями. Україна цей етап частково пройшла і, сподіваємося, не повернеться до нього,

– зазначив керівник креативного відділу Archimatika Микола Морозов.

Українське архітектурне бюро вирішило поділитися своїм, понад 20-річним досвідом реформації забудови в пострадянській країні.

"Дуже відповідальна локація"

ЖК Sampo будують на в'їзді до Кишинева з боку аеропорту. Поруч є ботанічний сад і парк з озером.



Проєкт українських архітекторів для Кишинева / Фото Archimatika

Це дуже відповідальна локація. Об'єкт будується на вїʼзді в місто з боку аеропорту, неподалік модерністського ансамблю "Ворота Кишинева". Наша будівля щодня зустрічатиме гостей міста. Оскільки перше враження впливає на подальше ставлення, враження має бути бездоганним,

– поділився архітектор Артем Єсауленко.

За словами архітекторів, Sampo стане найсучаснішим ЖК Молдови з найбільшою площею благоустрою. Цікаво, що минулого року Archimatika працювала над проєктом житлового комплексу для столиці Вірменії.