На території ЖК під назвою Sampo облаштують дві площі (п'яци), доступ до яких матимуть всі місцеві. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на "Хмарочос".

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Яким буде ЖК у Молдові від українських архітекторів

Житловий комплекс матиме традиційну для Archimatika структуру розімкнених кварталів з пішохідними дворами. Це дасть можливість збільшити кількість:

кутових квартир, кращих з погляду ступеня освітленості.

квартир з виглядом на ботанічний сад і озеро.

Майбутній ЖК Sampo / Візуалізація Archimatika

Девелопмент Молдови зараз проходить період, схожий на Київ нульових-десятих років. Платоспроможний попит сформувався, але якісно нової пропозиції на місцевому ринку ще немає.

Сучасна забудова Кишинева представлена переважно точковими висотними акцентами, багатоповерховими "пластинами" чи замкненими кварталами-колодязями. Україна цей етап частково пройшла і, сподіваємося, не повернеться до нього,

– зазначив керівник креативного відділу Archimatika Микола Морозов.

Українське архітектурне бюро вирішило поділитися своїм, понад 20-річним досвідом реформації забудови в пострадянській країні.

"Дуже відповідальна локація"

ЖК Sampo будують на в'їзді до Кишинева з боку аеропорту. Поруч є ботанічний сад і парк з озером.



Проєкт українських архітекторів для Кишинева / Фото Archimatika

Це дуже відповідальна локація. Об'єкт будується на вїʼзді в місто з боку аеропорту, неподалік модерністського ансамблю "Ворота Кишинева". Наша будівля щодня зустрічатиме гостей міста. Оскільки перше враження впливає на подальше ставлення, враження має бути бездоганним,

– поділився архітектор Артем Єсауленко.

За словами архітекторів, Sampo стане найсучаснішим ЖК Молдови з найбільшою площею благоустрою. Цікаво, що минулого року Archimatika працювала над проєктом житлового комплексу для столиці Вірменії.