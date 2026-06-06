Їх будували без цементу, але вони стояли століттями: у чому секрет українських мазанок

Українські мазанки, які будували з глини, соломи та дерева, сьогодні знову привертають увагу архітекторів у всьому світі. Те, що радянська пропаганда роками називала "символом бідності", виявилося однією з найефективніших технологій екобудівництва.

Чому українська мазанка була ідеальним житлом

Детальніше про мазанки, як їх будували та чому вони знову стають популярними, йдеться на VOXORIUM_UA.

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Технологія будівництва мазанок формувалася на території України тисячоліттями – ще від часів трипільської культури. Основою конструкції був дерев'яний каркас, який обмазували сумішшю глини, соломи та органічних домішок.

У степових регіонах, де бракувало якісного будівельного лісу, така технологія стала справжнім порятунком. Глина лежала буквально під ногами, а солому та очерет можна було легко заготовити самостійно.

Товсті глинобитні стіни працювали як природний термоакумулятор: взимку утримували тепло, а влітку – прохолоду навіть під час сильної спеки. Саме тому в мазанках комфортно жилося без сучасних кондиціонерів чи складних систем опалення.

Секретна суміш, яка робила стіни надзвичайно міцними

Глина у мазанках не була звичайним брудом, як інколи говорять. Українці створювали складний композитний матеріал, який за принципом роботи нагадував сучасний залізобетон.

До суміші додавали солому, полову та навіть кінський гній. Органічні волокна виконували роль природної арматури, а ферменти працювали як антисептик і пластифікатор. Завдяки цьому стіни не вкривалися грибком, були стійкими до тріщин і добре переносили вологу.

Особливу увагу приділяли і деревині. Ліс заготовляли взимку, коли в стовбурах зупинявся рух соку. Це робило дерев'яний каркас значно стійкішим до гниття та шкідників.

Чому мазанки знову стають популярними

Сьогодні принципи української мазанки дедалі частіше використовують у сучасному екобудівництві. Архітектори цінують такі будинки за енергоефективність, натуральні матеріали та мінімальний вплив на довкілля.

Ще однією унікальною особливістю мазанки була її повна безвідходність. Після завершення життєвого циклу дерев'яний каркас можна було використати повторно, а глина та солома просто поверталися в ґрунт без токсичного сміття.

Правильно збудована і доглянута мазанка могла простояти понад століття, витримуючи сильні морози, степові буревії та спеку. Саме тому сьогодні стародавню українську технологію дедалі частіше називають архітектурою майбутнього.

Українська традиційна архітектура отримала міжнародне визнання

Український проєкт сучасної хати здобув перемогу на престижному міжнародному конкурсі дизайну. Архітектори змогли переосмислити традиційну українську мазанку, поєднавши знайомі елементи народного житла із сучасними технологіями та мінімалістичною архітектурою.

Будинок створили як приклад сучасного житла, що зберігає українську культурну ідентичність, але відповідає вимогам XXI століття. Особливу увагу автори приділили екологічності, натуральним матеріалам, природному освітленню та гармонії з навколишнім ландшафтом.