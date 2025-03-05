Верх будівлі зроблений зі землі, а підлога – з томатів: в Італії побудували унікальну їдальню

В Італії компанія з виробництва продуктів на основі томатів побудувала унікальну їдальню для своїх працівників. Підлогу в ній зробили з відходів томатів.

Нещодавно компанія Carlo Ratti Associati завершила спорудження "корпоративної їдальні" для компанії Mutti Pomodoro – світового лідера з виробництва томатної продукції. Про те, чим унікальна ця споруда, 24 Канал розповідає з посиланням на інформацію на сайті компанії дизайнерів.

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В Італії побудували оригінальну їдальню

Назва їдальні – Quisimangia, що в перекладі з італійської означає "тут ми їмо". Унікальним є як саме приміщення, так і сад, площа якого становить майже півтора гектара. Розробкою проєкту займався італійський дизайнер Паоло Пейрон.

Вдень їдальня обслуговує співробітників Mutti. Вночі там буде ресторан, який вже незабаром відкриють для відвідувачів. Особливістю закладу є те, що він розташований нижче від рівня землі. Його дах наче піднятий з-під землі та підпертий на опорах.

Верхня половина їдальні виглядає так, наче її зробили з бруду. Фактично воно так і є. Адже поверхню стелі створили шляхом "розкопування ділянки та підняття її над рівнем землі". Зелений дах ресторану розташований на висоті приблизно півтора метра над рівнем землі. Метою проєкту було поєднати будівлю з навколишнім середовищем.

Їдальня має передові технології екологічного контролю, які зменшують її вуглецевий слід. Таверну, розташовану поряд, перепрофілювали на кухню. Підлогу в їдальні зробили на спеціальне замовлення зі шкірок від томатів – побічних продуктів виробничої лінії Mutti. За підрахунками, на виготовлення підлоги пішло понад 3 тонни відходів.



Їдальня, в якій верх будівлі зроблений зі землі, а підлога – з томатів / Фото Carlo Ratti Associati

Закладом керуватиме легендарна ресторанна родина

Їдальнею Quisimangia керуватиме ViCook – кейтеринговий підрозділ великої компанії, якою управляють брати Чікко та Бобо Цереа. Вони також відомі своїми ресторанами Da Vittorio. Їхній бізнес – справжня гастрономічна імперія, до якої входять готель, кейтерингова фірма та ресторани від Шанхаю (Китай) до Санкт-Моріца (Швейцарія).