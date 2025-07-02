Оформлення квартири в новобудові: коли можуть відмовити в реєстрації права власності

Купити квартиру в новобудові не означає стати її власником. Для цього потрібно зареєструвати нерухомість та отримати право власності.

Реєстрація права власності не завжди закінчується позитивним результатом. Реєстратор може відмовити з декількох причин, розповідає 24 Канал, посилаючись на агентство нерухомості.

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У яких випадках можуть відмовити в реєстрації

Реєстрацію права власності можуть відхилити з таких причин:

пакет документів подали неповним або там є помилки;

у документах є суперечлива інформація між поданими та раніше зареєстрованими правами;

квартира перебуває в обтяженні (арешт чи іпотека без відповідних документів);

об'єкт уже зареєстрований на іншого власника через помилку чи шахрайство.

У разі відмови реєстратор видає письмове пояснення причин. Подати документи можна повторно – із цим проблем немає.

Якщо квартира придбана в іпотеку, процедура реєстрації має певні нюанси. До стандартного пакета документів потрібно обов'язково додати довідку про розрахунки із забудовником та іпотечний договір.

У реєстрі буде зазначено, що квартира перебуває в заставі банку. Для власника це означає те, що він не може продавати чи дарувати житло без згоди банку.

Яка ціна такої послуги і як довго вона триває

За законом, стандартний термін оформлення права власності становить 5 робочих днів. Однак за додаткову плату можна прискорити процес. Вартість залежить від прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У 2025 році – 3 028 гривень.

Отже, стандартне оформлення за 5 робочих днів потрібно буде заплатити 0,1 прожиткового мінімуму – 303 гривні. За присокреного процесу: протягом двох днів – 1 прожитковий мінімум (3 028 гривень), а за один робочий день – 2 прожиткові мінімуми (6 056 гривень).

Можна замовити оформлення і на той самий день, а саме за дві години. Сума адміністративного збору буде 5 прожиткових мінімумів – 15 140 гривень.

Додатково потрібно буде оплатити отримання інформації з реєстру. На паперовому носії – 0,025 прожиткового мінімуму, тобто 76 гривень, в електронному вигляді – 0,0125 прожиткового мінімуму, тобто 38 гривень.

Якщо квартира в іпотеці, то додатковою буде оплата за реєстрацію обтяження, – 0,05 прожиткового мінімуму (151 гривня).

Оформити право власності можна самостійно або скориставшись послугами забудовника. Щоправда, другий варіант може тривати довше та потягне додаткові витрати.