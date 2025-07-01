Скільки має бути поверхів у будинку

Згідно з чинними нормами, в селі дозволено будувати до 2 поверхів включно, повідомляє 24 Канал з посиланням на державні будівельні норми.

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У межах сільських населених пунктів житлову забудову планують переважно садибного типу, до двох поверхів з можливістю мансарди,

– йдеться в ДБН.

Звести будинок вище буде складніше, адже третій поверх потребує змін цільового призначення землі. Понад два поверхи – вже не садибна забудова, а об’єкт багатоквартирного будівництва або комерції.

Проте є винятки, коли три поверхи – це законно:

якщо територія має статус котеджного містечка зі спеціальним детальним планом території;

якщо земля має призначення "для будівництва багатоквартирного житлового будинку" або "для об’єктів туристичної інфраструктури";

якщо забудовник узгодив проєкт з місцевою радою в рамках розробки документації просторового планування.

Які штрафи передбачені за порушення норм

Будівництво понад двох поверхів без належних документів у 2025 році – порушення законодавства, що карається:

Штрафами від 8 500 гривень і більше;

Примусовим демонтажем незаконно збудованих поверхів;

Відмовою в прийнятті об'єкта в експлуатацію, навіть якщо будинок вже готовий.

На практиці це означає, що будівля без затверджених документів не отримає адресу, не буде підключена до мереж, і в ній не можна буде легально проживати або здавати в оренду.