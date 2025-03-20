Справжня капсула часу: на аукціоні в Британії продали унікальне "вікторіанське село"

Легендарні сцени вікторіанського села у Корнволі раніше були частиною тематичного парку Flambards. Тепер їх відокремили та продали як окреме поселення.

"Вікторіанське село" продали на аукціоні за 10 тисяч фунтів. Його придбала місцева компанія, розповідає 24 Канал, посилаючись на What's The Jam.

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"Вікторіанське село" – подорож у давню епоху

Понад 50 деталізованих сцен з автентичними фасадами та інтер'єрами магазинів справді нагадують британцям про вікторіанську епоху. І це лише початок створення історичного тематичного парку з живими акторами.

Раніше такий атракціон працював у межах тематичного парку. Однак через зростання витрат і малу кількість відвідувачів його доля залишалася під питанням. Найкращим рішенням виявився продаж.

Ми раді оголосити про придбання знаменитого вікторіанського села Flambards. Це дасть змогу зберегти видатну колекцію і представити її в абсолютно новому форматі,

– заявив представник Kynren.

Відвідувачі зможуть прогулятися брукованими вуличками, побувати в автентичних крамницях, слухати мелодії та історії того часу, а також стати частиною живих сцен з акторами.

Вікторіанська епоха в атракційному селі / Фото Jam Press

"Це буде історія, подібної до якої ви ніколи раніше не бачили", – додали нові власники. За попередньою інформацією, село відкриють у межах нового туристичного проєкту, запуск якого заплановано на 2026 рік.

До слова, нещодавно британський блогер та дослідник покинутих місць знайшов порожнє місто на острові Фукуок. Він побачив багато новобудов, але людей ніде не було. Це стало для нього справжньою несподіванкою, адже туди прибувають багато відпочивальників.