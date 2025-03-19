Острів Фукуок є найбільшим у В'єтнамі. Він славиться білосніжними пляжами, густими тропічними джунглями і розкішними курортами, куди приїжджає багато туристів. Тож знайти безлюдне місто британець точно не сподівався, розповідає він у своєму тіктоці, пише 24 Канал.

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Безлюдне місце на популярному острові

Вулиці на відео бездоганно чисті, а яскраві будівлі, за словами мандрівника, порожні. Його публікація зацікавила користувачів, адже зібрала понад мільйон переглядів.

Я очікував побачити туристів, але замість цього виявив моторошне порожнє місто. Тут неймовірно чисто, але лякаюче безлюдно,

– зазначив Джош.

Будівлі довкола мають гарний вигляд, та насправді це бетонні конструкції. Жодну з них не використовують за призначенням, окрім однієї. Мандрівник побачив готель, що начебто відчинений, але не факт, що там є люди.

Чому таке чудове місто пустує

Блогер вважає, що раніше це місто справді житло. Причиною запустіння могла стати надмірна забудова перед пандемією, що не виправдала очікувань інвесторів.

Безлюдні вулиці з новими будівлями: дивіться відео

Захоплені користувачі залишили під відео чимало коментарів:

Вау, це дуже відрізняється від Фукуока, який я відвідала. Я б не могла уявити, що на острові є щось подібне!

Це насправді чудово! Без натовпу, без сміття, дуже спокійно;

Я б злякалась, як з фільму жахів;

Провал інвестицій, ось і вся історія.

Деякі коментатори питали в Джоша, скільки там коштує будинок. Видається, для багатьох людей жити в незаселеному місті – справжня мрія.