Острів Фукуок є найбільшим у В'етнамі. Він славиться білосніжними пляжами, густими тропічними джунглями і розкішними курортами, куди приїжджає багато туристів. Тому знайти безлюдний город британець точно не надіявся, розповідає він у своєму тиктоке , пише 24 Канал.

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Безлюдне місце на популярному острові

Улицы на видео безупречно чистые, а яркие здания, по словам путешественника, пустые. Його публікація зацікавила користувачів, адже зібрала більше мільйона переглядів.

Я очікував побачити туристів, але замість цього виявив жовтий пустий місто. Тут невероятно чисто, но пугающе безлюдно,

– зазначив Джош.

Будинки навколо мають гарний вид, а на самому місці це бетонні конструкції . Ні один із них не використовують за призначенням, крім одного. Путешественник побачив готель, що вроде би відкрито, але не факт, що там є люди.

Почему такой замечательный город пустует

Блогер вважає, що раніше цей місто дійсно жило. Причина запустіння могла стати черезмерною забудовою перед пандемією, яка не виправдала очікувань інвесторів .

Безлюдные улицы с новыми зданиями: дивіться відео

Восхищенные користувачі залишили під відео немає коментарів:

Вау, це дуже відрізняється від Фукуока, яку я відвідала. Я б не міг сказати, що на острові є що-то подібне!

Це на самому деле чудово! Без толпи, без мусора, очень спокойно очень спокойно;

Я бы испугалась, как из фильма ужасов;

Провал інвестицій, ось і вся історія.