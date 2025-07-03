Яка висота стелі в будинку вважається оптимальною, а яка – найкращою

Висота стель – не просто цифра, а дуже важлива деталь, яка впливатиме на комфорт, естетику та енергоефективність оселі. Або позитивно, або ж навпаки – усе залежатиме від правильності вибору.

Питання оптимальної висоти стелі у 2025 році стало більш актуальним. Експерти кажуть, що цим показником не варто нехтувати, адже він впливає на освітлення, опалення, циркуляцію повітря і навіть на емоційний стан мешканців, пише 24 Канал, посилаючись на київську будівельну компанію.

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Яка оптимальна висота стелі для будинку

Українські будівельні норми не регламентують чітких показників, але світова практика пропонує певні межі, на які варто орієнтуватися:

2,5 метра – абсолютний мінімум для житлового простору;

від 2,6 до 2,7 метра – найпоширеніший варіант для сучасних котеджів;

– найпоширеніший варіант для сучасних котеджів; від 2,8 до 3 метрів – оптимальний вибір для дотримання естетики, комфорту та витрат;

– оптимальний вибір для дотримання естетики, комфорту та витрат; 3,2 метра і більше – преміумваріант, потрібний показник в умовах спеціальних дизайнерських рішень.

У приватних будинках висота в кімнатах часто буває різною, що насправді є чудовим рішенням. Наприклад, на кухні та вітальні роблять вищу стелю, у спальні – нижчу. Такий підхід дозволяє зекономити, не жертвуючи відчуттям простору.

Висота стель і вплив на освітлення та опалення

Чим вища стеля, тим більші можна встановити вікна, і мати чудове природне освітлення протягом дня. Цього балансу дуже важливо дотримуватися, бо якщо стеля буде висока, а вікна – маленькі, це навпаки створить ефект "темної шахти".



Кімната з низькою стелею / Фото Pexels

Що стосується енергоощадності, то тут все працює навпаки. Чим вищі стелі, тим довше доведеться опалювати будинок. Те саме стосується і його охолодження влітку. Тому стелі треба робити, так би мовити, в міру високими.



Кімната з вищою стелею і кращим освітленням / Фото Pexels

Наприклад, будинок зі стелями 3,5 метра висоти може споживати на 20 – 30% більше енергії у порівнянні з житлом, де стелі мають 2,7 метра.