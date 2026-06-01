Чоловік здавав будинок і побачив усередині робота: чому він подав до суду

Власник будинку в Сан-Франциско подав до суду після того, як запідозрив, що орендарі тестували роботів у будинку. Після виїзду гостей чоловік заявив про пошкодження майна та оцінив збитки у 22 тисячі доларів.

Як господар дізнався, що в його будинку тестують роботів?

Люди, які представилися дистанційними працівниками з Таїланду, забронювали будинок через Airbnb на два тижні. Нічого незвичного власник житла спочатку не помітив, пише SFgate.

Однак під час їхнього перебування власник Шон Донован приїхав до будинку, щоб забрати сміття. Тоді через вікно він побачив прототип робота заввишки близько 1,8 метра, дроти та чоловіка з ноутбуком.

Після виїзду гостей власник уважніше оглянув помешкання. За його словами, частину речей переставили, а із зачиненої комори зникли взуття та підставка для нього.

Також Донован переглянув записи камер зовнішнього спостереження. Вони показали, що протягом двох тижнів до будинку приходили понад 30 людей. Встановити, що саме відбувалося всередині помешкання, було складніше, адже камер у житлових кімнатах не було через правила Airbnb.

Чому він вирішив судитися зі стартапом?

Після цього Донован подав позов проти робототехнічного стартапу The Bot Company. У судових документах він стверджує, що житло орендували під неправдивим приводом, а насправді використовували для випробувань роботів і проведення зйомок.

Серед пошкоджень, про які повідомив власник, – подряпані меблі, підлога та стіни. Також, за його словами, сліди пошкоджень були на холодильнику, пральній і посудомийній машинах.

Крім того, чоловік заявив про деформовані полиці посудомийної машини, сколи плитки у ванній кімнаті, забруднену постільну білизну та пошкодження сімейних реліквій. Загальні збитки Донован оцінив у 22 тисячі доларів.

Чоловік розповів журналістам, що знайшов інших орендодавців, що постраждали від випробувань роботів. Наразі через суд він вимагає компенсацію в розмірі 12,4 тисячі доларів.

