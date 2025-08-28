Подружжя, яке торік стало власниками старовинної оселі, випадково натрапило на унікальний об'єкт. Під час робіт на подвір'ї екскаватор зсунув землю, і під шаром ґрунту відкрилася кругла цегляна кладка.

Так, Олівія та Джек Манро виявили старий колодязь завглибшки 22 метри, який понад кілька століть залишався прихованим, передає 24 Канал.

Дивіться також Чому побутівки – новий must-have: умови, попит і ціни

Що відомо про знахідку у 400-річному будинку?

Своєю історією пара поділилася у TikTok.

За словами Олівії, спершу знахідку досліджували з цікавості, а вже через рік вирішили зайнятися її відновленням. Для безпеки друг родини виготовив міцні грати, а верх колодязя прикрили цегляною кладкою, повернувши йому автентичний вигляд.

Що знайшли у саду Олівія та Джек: дивіться відео

У планах подружжя – встановити декоративну кришку, провести освітлення та насос, щоб користуватися водою для догляду за садом і кіньми.

Відео в соцмережі зібрало сотні коментарів. Одні радили перевірити, чи немає в глибині колодязя скарбів, інші ж – використовувати воду для господарства.

Олівія ж сподівається, що джерело дасть чисту воду, придатну не тільки для поливу, а й для тварин.

Подружжя зізналося, що це не єдина цікава знахідка в їхньому будинку: під час ремонту вони відкрили ще й прихований камін, який додав оселі затишку та історичного колориту.

До слова, раніше повідомлялося, що чоловік знайшов на горищі загадкове спальне місце, що викликало у нього тривогу і змусило його поміняти замки.