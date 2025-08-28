Так, Олівія та Джек Манро виявили старий колодязь завглибшки 22 метри, який понад кілька століть залишався прихованим, передає 24 Канал.

Дивіться також Чому побутівки – новий must-have: умови, попит і ціни

Що відомо про знахідку у 400-річному будинку?

Своєю історією пара поділилася у TikTok.

За словами Олівії, спершу знахідку досліджували з цікавості, а вже через рік вирішили зайнятися її відновленням. Для безпеки друг родини виготовив міцні грати, а верх колодязя прикрили цегляною кладкою, повернувши йому автентичний вигляд.

Що знайшли у саду Олівія та Джек: дивіться відео

У планах подружжя – встановити декоративну кришку, провести освітлення та насос, щоб користуватися водою для догляду за садом і кіньми.

Відео в соцмережі зібрало сотні коментарів. Одні радили перевірити, чи немає в глибині колодязя скарбів, інші ж – використовувати воду для господарства.

Олівія ж сподівається, що джерело дасть чисту воду, придатну не тільки для поливу, а й для тварин.

Подружжя зізналося, що це не єдина цікава знахідка в їхньому будинку: під час ремонту вони відкрили ще й прихований камін, який додав оселі затишку та історичного колориту.

До слова, раніше повідомлялося, що чоловік знайшов на горищі загадкове спальне місце, що викликало у нього тривогу і змусило його поміняти замки.