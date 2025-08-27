24 Канал розповідає, що таке побутівки, які там умови проживання, і за скільки їх можна орендувати.

Що таке побутівки?

Сучасні побутівки – це багатофункціональні будиночки, які можна використовувати для різних потреб. Наприклад, як житло на дачі, офіс, склад або охоронний пост.

Побутівки дозволяють організувати комфортне тимчасове або цілорічне проживання, що особливо вигідно при високих цінах на оренду житла у великих містах.

На будівельних майданчиках побутівки часто служать місцем для сну та відпочинку робітників і охоронців. Всередині можуть бути кухня, санвузол (душ і туалет), спальні місця та невеликий господарський блок.

Зверніть увагу! У побуті зазвичай слова "побутівки" і "вагончики" вживаються як синоніми. Втім, між ними таки є різниця. Побутівка – це загальна назва тимчасових або стаціонарних будівель для житла, офісу, складу, роздягальні, санвузла тощо. Вагончик – конкретний різновид побутівки, який легко транспортується і встановлюється.

Які бувають побутівки?

За призначенням побутівки бувають:

житлові – з кухонним приміщенням, спальним місцем та санвузлом;

офісні – щось на кшталт мініробочих-кабінетів;

санітарні – з душем, туалетом, умивальником.

складські – для зберігання інструментів, матеріалів тощо.

комбіновані – кілька функцій одночасно (наприклад, житло + кухня, або офіс + санвузол).

Наприклад, є побутівки – роздягальні. Вони облаштовується на будівельних майданчиках, виробництвах, у спорткомплексах для переодягання працівників. Всередині там можуть бути лавки, шафки або вішалки, іноді санвузол чи душова. Бувають побутівки-їдальні, обладнані кухонним блоком, столами, стільцями або лавками. Вони є способом організації харчування для робітників чи відвідувачів.

За побутовим призначенням бувають 3 типів:

стандартні – у такій конструкції відсутні внутрішні перегородки. Кімнату використовують для сну та відпочинку або під складування різних товарів. У такому приміщенні можуть перебувати близько 4 – 6 осіб;

"сорочечки" – усередині розташовані два невеликі приміщення, розділені коридорчиком. Це дає можливість використовувати кожен блок для різних потреб;

З тамбуром – основне приміщення відокремлюється невеликим тамбуром. Так створюється буферна зона між житловим простором і вулицею. Це чудове рішення для холодної пори року;

За конструкцією побутівки можуть бути мобільні (вагончики), модульні (можна з'єднувати у великі приміщення), стаціонарні (для довгострокового використання).

За матеріалом вони теж різні:

металеві – найпоширеніші, міцні й довговічні, метал сам по собі погано утримує тепло, але цю проблему вирішує утеплювач, розташований між шарами обшивки;

дерев'яні – дешевші, екологічні, але менш довговічні;

сендвіч-панелі – з кращою теплоізоляцією, підходять для комфортного проживання.

За рівнем комфорту побутівки можуть бути базовими приміщеннями, так і майже повноцінним міні-будинком з усіма зручностями.

Які оптимальні розміри побутівок?

Найчастіше будівельні вагончики мають довжину 4 – 8 метрів, ширину й висоту – по 2,5 метра. При таких параметрах усередині можна розмістити все необхідне: кілька ліжок, компактну кухонну зону, шафки чи полиці для інструментів і навіть невелику робочу ділянку. Загальна площа коливається від 10 до 20 метрів квадратних, що дозволяє створити зручні умови для робітників.

Дачні та офісні побутівки зазвичай трохи більші – 6 – 8 метрів у довжину при стандартних 2,5 метра завширшки та заввишки. Такі розміри забезпечують комфорт і водночас легко перевозяться та монтуються на ділянці. Усередині можна облаштувати одну – дві кімнати, невелику кухню й санвузол. Площа становить близько 15 – 20 метрів квадратних, чого вистачає для сімейного відпочинку на природі.

Житлові варіанти найчастіше мають довжину 6–9 метрів і стандартну ширину та висоту 2,5 метра. Це дозволяє організувати повноцінне житло з усіма базовими зручностями: спальнею, кухнею й санвузлом. Такі побутівки підходять для проживання однієї чи двох осіб, а площа в середньому становить 15 – 22,5 метра квадратних.

Чому побутівки стають популярними?

Попит та побутівки можна пояснити їхньою універсальністю та зручністю. Вони легкі у транспортуванні, швидко встановлюються і не вимагають складного фундаменту, що робить їх ідеальним рішенням для тимчасового житла або роботи.

Серед основних переваг побутівок:

мобільність: їх легко перевезти і встановити в будь-якому місці;

універсальність: підходять для проживання, роботи, зберігання речей тощо;

економічність: значно дешевші за стаціонарні будівлі і не потребують капітального будівництва;

комфорт: можуть бути оснащені електрикою, опаленням, меблями, кухнею, вбиральнею;

монтаж і демонтаж займають лічені години або дні, залежно від розміру та комплектації;

Скільки коштує оренда вагончиків і побутівок у Києві?

Сучасний ринок пропонує безліч варіантів побутівок у різних цінових категоріях. Їх можна орендувати, зазвичай – щонайменше на місяць.

Так, орендувати побутівку розміром 6 на 2,4 метра у Києві можна за ціною десь від 3000 гривень на місяць. У цю вартістю входить проведені електрика та утеплення. Внутрішня комплектація оплачується додатково. Різниця в оренді між вживаною і новою побутівками приблизно – 500 гривень.

Побутівка 6 на 2,4 метра / Фото vagonchuk.com

Вартість побутівок залежить від розміру будиночка, його стану – новий або вживаний, матеріалів тощо.

Так, наприклад побутівка житлова з тамбуром та санвузлом – 15 метрів квадратних, місткість 2 – 4 людини коштує від 330 000 гривень. Санвузол комплектується бойлером, душовою кабіною, раковиною та унітазом. Водночас побутівка має технічні виходи для підключення до мереж водопостачання, водовідведення та електропостачання.

Побутівка за 330 000 / Фото blockunit.com.ua

Побутівка 6 на 2,4 метра на металевому каркасі, утеплена, оснащена електропроводкою та готова до використання коштує від 85 тисяч гривень.

Побутівка без зручностей / Фото "Булава"

Модульні будиночки преміальної якості з санвузлом та кухнею, двома кімнатами можна купити за 700 000 гривень.

Чи можуть бути облаштовані модульні будиночки / Фото containex.com