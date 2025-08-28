Так, Оливия и Джек Манро обнаружили старый колодец глубиной 22 метра, который более нескольких веков оставался скрытым, передает 24 Канал.

Смотрите также Почему бытовки – новый must-have: условия, спрос и цены

Что известно о находке в 400-летнем доме?

Своей историей пара поделилась в TikTok.

По словам Оливии, сначала находку исследовали из любопытства, а уже через год решили заняться ее восстановлением. Для безопасности друг семьи изготовил крепкие решетки, а верх колодца прикрыли кирпичной кладкой, вернув ему аутентичный вид.

Что нашли в саду Оливия и Джек: смотрите видео

В планах супругов – установить декоративную крышку, провести освещение и насос, чтобы пользоваться водой для ухода за садом и лошадьми.

Видео в соцсети собрало сотни комментариев. Одни советовали проверить, нет ли в глубине колодца сокровищ, другие же – использовать воду для хозяйства.

Оливия же надеется, что источник даст чистую воду, пригодную не только для полива, но и для животных.

Супруги признались, что это не единственная интересная находка в их доме: во время ремонта они открыли еще и скрытый камин, который добавил дому уюта и исторического колорита.

К слову, ранее сообщалось, что мужчина нашел на чердаке загадочное спальное место, что вызвало у него тревогу и заставило его поменять замки.