Що українці планують робити зі своїм житлом у 2025 році: результати опитування

За даними опитування OLX Нерухомості, майже половина українців живе у власному домі. На питання, що вони робитимуть зі своїми квадратними метрами у 2025 році, відповіли по-різному.

Значна частка опитаних українців орендують житло, але водночас великий відсоток – живе з сім'єю чи родиною. Про це відомо з результатів опитування OLX Нерухомості, пише 24 Канал.

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Що власники планують робити з власним житлом

Згідно з результатами опитування, 46% українців проживають у власному житлі, 29% – орендують нерухомість, 20% – живуть разом із батьками або іншими родичами. Ще 5% респондентів обрали варіант "інше" (проживання за кордоном або на умовах ВПО).

На запитання про плани щодо власної нерухомості відповіли так:

73% не планують робити нічого ;

; 15% зазначили, що хочуть продати житло;

12% – здавати в оренду.

Житлові малоквартирні будинки / Фото Pexels

Який відсоток планує купувати житло у 2025 році

Аналітики стверджують, що попит на купівлю житла з січня по жовтень 2024 року знизився на 3,1%. На думку бренд-менеджерки OLX Нерухомості Юлії Козар, на це вплинули економічна ситуація в країні та воєнний фактор. Саме ці чинники формують відкладений попит щодо купівлі житла.

Цього року лише 12% українців планують купувати житло. На формування цього показника вплинуло й постійне зростання цін на нерухомість. Багато людей не мають можливості купити житло, тому орендують. Відтак попит на довгострокову оренду за 2024 рік зріс на 8,4%. Це навіть вищий показник, ніж у довоєнному 2021-му.