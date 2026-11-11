Фігурант справи "Карфаген" Ценов має розкішний маєток під Києвом: який вигляд має житло

Фігурант справи "Карфаген" полковник поліції Володимир Ценов користується маєтком у передмісті Києва, що оформлений на його батька. Експерт оцінив увесь комплекс у 750–800 тисяч доларів, хоча будинок придбали значно дешевше.

Який вигляд має маєток полковника поліції Ценова під Києвом

Полковник поліції Володимир Ценов, який є підозрюваним у справі "Карфаген", разом із родиною проживає у маєтку в селі Гатне під Києвом, повідомляє hromadske.

Родина переїхала туди приблизно через три з половиною місяці після придбання нерухомості. Це підтверджують дані декларації полковника.

Площа будинку становить 240 квадратних метрів, а земельної ділянки – 15 соток. Усередині є п'ять житлових кімнат, чотири ванні кімнати, кухня-вітальня та гардеробна.

Крім того, у маєтку облаштовані власний басейн і спортзал. Поруч розташована ще одна земельна ділянка площею 6,5 сотки, на якій збудували додаткову споруду. Архітектор Олег Гречух припустив, що там може бути підземне укриття.

Скільки коштує маєток та звідки гроші на його придбання

У жовтні 2022 року будинок із ділянкою придбав Микола Ценов – батько полковника та колишній високопосадовець МВС. За нерухомість він заплатив 7,32 мільйона гривень, або приблизно 200 тисяч доларів. Проте архітектор Олег Гречух оцінив її вартість на момент придбання щонайменше у 400 тисяч доларів. Залежно від оснащення будинок міг коштувати понад 600 тисяч доларів.

У травні 2023 року Микола Ценов придбав сусідню ділянку за 40 тисяч доларів. За оцінкою експерта, у 2026 році весь майновий комплекс може коштувати 750–800 тисяч доларів.

Фото hromadske

Володимир Ценов пояснив фінансові можливості батьків зарплатами, пенсіями, продажем нерухомості та підприємницькою діяльністю. Однак журналісти не знайшли в електронних реєстрах підтверджень продажу майна батьками протягом понад десяти років. Крім того, Микола Ценов зареєстрував ФОП лише у жовтні 2023 року, вже після придбання будинку та сусідньої ділянки.

За словами Миколи Ценова, після виходу на пенсію він працював начальником служби безпеки компанії "Трейдфілд Україна". Журналісти встановили, що директор цієї компанії у 2020 році заробляв приблизно 77 тисяч гривень на місяць.

Батько полковника стверджував, що отримував приблизно таку саму зарплату. За підрахунками журналістів, для придбання лише будинку за офіційною ціною йому знадобилося б майже вісім років такого заробітку.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що родина народного депутата Володимира Арешонкова придбала на Закарпатті будинок площею майже 200 квадратних метрів за трохи більш як 800 тисяч гривень. Водночас схожа нерухомість на той час могла коштувати близько 100 тисяч доларів.