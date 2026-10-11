Як назбирати на квартиру: 7 кроків, які допоможуть зібрати перший внесок

Перший внесок часто стає головною перешкодою для тих, хто хоче придбати квартиру в іпотеку, адже йдеться про сотні тисяч гривень. Водночас правильний фінансовий план, регулярні заощадження та використання доступних інструментів можуть суттєво скоротити шлях до власного житла.

Спочатку потрібно визначити, скільки саме треба накопичити

Перш ніж відкладати гроші, варто визначити орієнтовну вартість квартири та спосіб її придбання. Якщо йдеться про іпотеку за програмою єОселя, стандартний перший внесок становить від 20% вартості житла, а для позичальників віком до 25 років включно він може становити від 10%.

Наприклад, якщо квартира коштує 2,5 мільйона гривень, то за стандартної умови потрібно накопичити щонайменше 500 тисяч гривень. Якщо людина має право на знижений перший внесок у 10%, необхідна сума становитиме 250 тисяч гривень.

Важливо! Не ставте собі абстрактну мету на кшталт "треба накопичити на квартиру". Набагато ефективніше визначити конкретну суму та термін. Якщо необхідно зібрати 500 тисяч гривень за 3 роки, без урахування доходу від заощаджень доведеться відкладати приблизно 13 900 гривень щомісяця.

Якщо така сума є надто великою для сімейного бюджету, термін накопичення можна збільшити або переглянути бюджет майбутньої покупки. Саме розрахунок дозволяє зрозуміти, наскільки реалістичною є поставлена мета.

Наступний крок – провести аудит власних доходів і витрат. Варто протягом кількох місяців записувати всі регулярні платежі: оренду, комунальні послуги, транспорт, харчування, покупки, підписки та інші витрати. Після цього можна визначити суму, яку реально відкладати без постійного ризику залізти в борги.

Зверніть увагу! Фахівці з особистих фінансів радять не покладатися на принцип "відкладу те, що залишиться наприкінці місяця". Для накопичення на житло краще зробити навпаки: одразу після отримання доходу переказувати визначену суму на окремий рахунок.

При цьому варто створити окремий фінансовий резерв. Необхідно розділяти гроші на перший внесок та "подушку" на непередбачувані витрати. Інакше будь-яка поломка автомобіля, втрата роботи чи велика медична витрата може змусити витягнути гроші з накопичень на квартиру.

Як прискорити накопичення та не зберігати гроші без руху

Найпростіший спосіб прискорити збір першого внеску – збільшити різницю між доходами та витратами. Для цього недостатньо лише скоротити щоденні витрати: значно ефективніше працювати одночасно у двох напрямках – економити та збільшувати дохід.

Зверніть увагу! Наприклад, частину коштів можна отримувати завдяки підробітку, фрилансу, додатковим проєктам або монетизації навичок. Якщо додатково вдається заробляти 5 тисяч гривень на місяць і повністю спрямовувати їх на майбутню квартиру, за рік це вже 60 тисяч гривень без урахування можливого доходу від розміщення коштів.

Ще один варіант – зберігати накопичення на окремому банківському депозиті або іншому консервативному інструменті, якщо строк до покупки та умови продукту це дозволяють. Це не замінює регулярного заощадження, але може допомогти частково захистити гроші від знецінення та отримати додатковий дохід.

Водночас гроші, які планується використати як перший внесок у найближчі роки, не варто бездумно вкладати у високоризикові активи. Головне завдання такого капіталу – зберегти його до моменту купівлі житла, а не максимізувати прибуток будь-якою ціною.

Корисно також встановити проміжні цілі. Наприклад, замість однієї великої позначки у 500 тисяч гривень можна поставити собі цілі у 50, 100, 250 та 500 тисяч. Такий підхід дозволяє бачити прогрес і коригувати план, якщо доходи або витрати змінюються.

Важливо! Окремо потрібно врахувати, що перший внесок – не єдина сума, яку доведеться витратити під час придбання квартири. Покупцеві можуть знадобитися додаткові гроші на оформлення угоди, оцінку нерухомості, страхування, банківські комісії, ремонт, меблі та переїзд. Тому бажано не витрачати всі заощадження до останньої гривні саме на перший внесок.

Для тих, хто планує купувати житло за єОселею, є й додаткові можливості. Зокрема, житловий сертифікат єВідновлення можна використати для часткового або повного покриття першого внеску за програмою.

Станом на 2026 рік за єОселею для окремих категорій діє ставка 3%, а для інших учасників – 7%. Подати заявку на участь у програмі можна через застосунок Дія.

Отже, найкраща стратегія накопичення на перший внесок – не чекати, коли "з'являться зайві гроші", а перетворити покупку квартири на конкретний фінансовий план. Визначте ціну житла, розмір внеску, термін накопичення, щомісячну суму та окремо створіть резерв – тоді шлях до власної квартири стане значно зрозумілішим.

Нещодавно ми писали, що перед купівлею квартири недостатньо перевірити її стан, документи на право власності та ціну. Варто з'ясувати, чи немає за житлом боргів за комунальні послуги, внесків до ОСББ або інших зобов'язань, які можуть стати неприємним сюрпризом уже після оформлення угоди.