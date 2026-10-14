Втратили документи на квартиру: як довести, що житло належить саме вам

Втрата документів на квартиру не означає, що власник залишиться без житла. Підтвердити право власності можна навіть тоді, коли оригінали документів і архіви не збереглися.

Як відновити втрачені документи на квартиру

Якщо документи на житло загубилися, були пошкоджені або знищені, насамперед варто спробувати отримати їхні дублікати, пише Міністерство юстиції.

Для цього потрібно звернутися до установи, яка видала оригінал. Залежно від документа це може бути нотаріус, орган місцевого самоврядування або інша установа.

Якщо отримати дублікат неможливо, власники житла, право на яке зареєстрували до 2013 року, можуть підтвердити його через архівні відомості. Для цього потрібно звернутися до державного реєстратора через ЦНАП або до нотаріуса. Із собою необхідно мати:

паспорт;

РНОКПП;

збережені копії документів, якщо вони є;

якщо копій немає, достатньо надати відомості про втрачені документи.

Заяву на реєстрацію оформлять на місці. Після звернення реєстратор перевіряє, чи є інформація про квартиру в електронних архівах. Якщо таких відомостей немає, він самостійно надсилає запит до БТІ, де зберігаються старі записи про нерухомість.

Після підтвердження права власності відомості про квартиру внесуть до Державного реєстру речових прав. Для житла, право на яке оформили до 2013 року, така реєстрація безкоштовна.

Як підтвердити право власності, якщо документи не збереглися

Складніша ситуація виникає, коли архів БТІ знищений або залишився на тимчасово окупованій території. Якщо відомості про квартиру зберігалися лише в паперових книгах і отримати їх неможливо, власнику може знадобитися звернення до суду. У такому випадку потрібно подати позов про визнання права власності на нерухомість.

Якщо суд визнає право власності, на підставі його рішення відомості про квартиру можна буде внести до Державного реєстру речових прав.

Власникам квартир, оформлених до 2013 року, варто подбати про внесення інформації до реєстру заздалегідь, навіть якщо всі документи на руках. Адже паперові архіви можуть постраждати від пожеж або обстрілів.

Нагадаємо, що державна реєстрація права власності потрібна для отримання компенсації за програмою "єВідновлення". Якщо відомостей про житло немає в реєстрі, перед поданням заяви на компенсацію спочатку доведеться зареєструвати своє право власності.