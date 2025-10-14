Поділ приватного будинку — складна, але цілком можлива процедура, якщо дотримуватися усіх юридичних та технічних вимог. Фахівці пояснюють, які існують способи поділу, які документи необхідні та скільки коштує оформлення.

У 2025 році існують кілька варіантів поділу будинку, повідомляє 24 Канал з посиланням на юридичну компанію DOZVIL.

Як відбувається поділ приватного будинку?

Найпоширенішим варіантом є поділ будинку на кілька квартир. Такий спосіб оформлення застосовується для утворення кількох квартир, якщо не планується втручання в несучі конструкції будинку. Другий варіант – поділ приватного будинку на кілька окремих конструкцій. Кожен співвласник отримає індивідуальний об’єкт нерухомості. Але такий варіант розглядають у випадку, якщо конструкція дозволяє виокремити частини без втручання в несучі конструкції. Останній варіант – реконструкція будинку. Це складна процедура з оформленням дозвільної документації на реконструкцію будинку з поділом на дві частини.

Такий спосіб оформлення документів використовується, якщо є технічна можливість розділити будинок на два окремих. У цьому випадку передбачається втручання в несучі конструкції будинку,

– пишуть фахівці.

Як офіційно оформити поділ будинку?

Офіційний поділ нерухомості відбувається у кілька етапів і вимагає дотримання чіткої процедури. Спочатку власник замовляє технічний висновок щодо можливості поділу, після чого виготовляються нові технічні паспорти на окремі об’єкти.

Далі оформлюється нотаріальна заява або договір про розподіл. Кожній частині присвоюють окрему поштову адресу, а завершальним кроком стає реєстрація права власності в державному реєстрі.

Якщо поділ пов’язаний із реконструкцією, до процесу додаються додаткові етапи: розроблення архітектурного проєкту, отримання дозволів на будівельні роботи та подання декларації про готовність об’єкта до експлуатації.

Які документи необхідні?

Для проведення поділу житлового будинку власнику необхідно підготувати основний пакет документів. Серед них:

Паспорт;

Ідентифікаційний код;

Документи, що підтверджують право власності на будинок та земельну ділянку;

Технічний паспорт на об’єкт (за наявності).

Зверніть увагу! Поділ нерухомості можливий лише за згодою всіх співвласників будинку та землі. Якщо один із них заперечує, відсутній або не може надати довіреність, питання вирішується виключно через суд.

Скільки коштує поділ будинку?

Вартість процедури визначається індивідуально. На ціну впливають декілька факторів:

Місце розташування;

Загальна площа будинку;

Поділ земельної ділянки;

Наявність схеми розділу будинку;

Підготовлена ​​технічна документація.

Середня вартість поділу будинку без будівельних робіт – від 30 тисяч гривень. З оформленням документації на реконструкцію сума може вирости у кілька разів.

Які закони врегульовують?

Згідно зі статтею 367 Цивільного кодексу України, майно у спільній частковій власності може бути поділене в натурі за згодою між співвласниками, зазначає Земельний фонд України.

Після такого поділу право спільної часткової власності на нього припиняється. Якщо нерухомість належить двом чи більше особам із визначеними частками кожного, така форма володіння вважається спільною частковою власністю.

За загальним правилом, частки співвласників є рівними, якщо інше не передбачено домовленістю між ними або законом. Якщо ж частки не визначені, їхній розмір встановлюється з урахуванням внеску кожного співвласника у придбання чи спорудження майна.

Право спільної часткової власності реалізується за взаємною згодою власників. Вони мають право домовитися про порядок користування майном, що належить їм спільно, а також про виділення у користування частини, пропорційної до їхньої частки.

