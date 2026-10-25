Сертифікат "єВідновлення" можна поєднати з іпотекою: як це працює у 2026 році

Сертифіката "єВідновлення" не завжди вистачає на придбання бажаної квартири. Українці можуть використати його разом з іпотекою "єОселя", проте є кілька важливих умов.

Як придбати дорожчу квартиру за сертифікатом "єВідновлення"

Українці, які отримали житловий сертифікат за знищене через війну житло, можуть використати його як перший внесок за іпотекою "єОселя", зазначено у Дії.

Якщо обрана квартира дорожча за суму компенсації, різницю можна покрити кредитом. Це дозволяє придбати просторіше або дорожче помешкання, навіть якщо суми компенсації недостатньо для повної оплати житла.

Наприклад, якщо сертифікат становить 2 мільйони гривень, а квартира коштує 3 мільйони, решту мільйон гривень можна отримати в кредит за умови схвалення банком. Для першого внеску дозволено використати навіть кілька житлових сертифікатів.

Якщо їхньої суми недостатньо, різницю доведеться доплатити власними коштами. Що більшу частину вартості квартири покриває компенсація, то менше коштів потрібно позичати в банку. Це також може зменшити переплату за відсотками.

Проте обрана нерухомість має відповідати вимогам "єОселі" щодо площі та вартості. Наявність сертифіката не скасовує цих обмежень.

Як поєднати "єВідновлення" та "єОселю"

Щоб скористатися двома програмами, власник сертифіката повинен відповідати умовам "єОселі". Банк перевіряє платоспроможність заявника та вирішує, чи надавати кредит. Заявку подають через застосунок Дія, після чого обирають пропозицію банку, проходять перевірку документів і погоджують придбання квартири.

Для використання сертифіката потрібно забронювати кошти через Дію, ЦНАП або нотаріуса. Після підтвердження бронювання є 30 днів на оформлення угоди. Якщо за цей час придбати житло не вдалося, кошти доведеться бронювати повторно.

Після схвалення кредиту покупець підписує іпотечний договір і договір купівлі-продажу, а вартість квартири покривають коштами сертифіката та кредиту.

Сам сертифікат діє 5 років із дати видачі. Використати його можна для першого внеску за новою іпотекою, але не для погашення вже оформленого кредиту.

Нагадаємо, в Україні оновили умови програми "єОселя" для молодих сімей. Зокрема, після народження або усиновлення дитини відсоткову ставку за іпотекою знижуватимуть на 2 відсоткові пункти, а родинам дозволять купувати просторіше житло.