Як зміняться умови "єОселі" для молодих родин

За новою моделлю кредитування відсоткова ставка залежатиме від того, скільки років родина виплачує іпотеку. Протягом перших трьох років вона становитиме 7% річних, із четвертого по десятий рік – 10%, а починаючи з одинадцятого – 12%, повідомив Сергій Корецький.

Водночас родини зможуть зменшити відсотки за кредитом після народження або усиновлення дитини. За кожну дитину, яка з'явиться в сім'ї вже після оформлення іпотеки, ставку знижуватимуть на 2 відсоткові пункти. Однак вона не може бути меншою за 0,1% річних.

Наприклад, якщо родина виплачує кредит під 7% річних, після народження першої дитини ставка знизиться до 5%, а після другої – до 3%. Таке зменшення передбачене саме для дітей, які народилися або були усиновлені після отримання кредиту.

Ще одна зміна стосується вибору нерухомості. Молодим родинам дозволять купувати квартири та будинки, площа й вартість яких перевищують встановлені програмою нормативи на 40%. Це дасть змогу одразу обирати просторіше житло, зокрема з розрахунком на майбутнє поповнення сім'ї.

Проте додаткові квадратні метри не покриватимуть державним кредитуванням у повному обсязі. Якщо ціна нерухомості перевищує встановлений ліміт, різницю покупці повинні сплатити власними коштами.

Також діятимуть обмеження щодо віку будинків. Придбати житло більшої площі за новими умовами можна буде в новобудовах або в будинках, які ввели в експлуатацію не більш ніж три роки тому.

Крім того, уряд вирішив посилити перевірку майнового стану позичальників. Як пояснив прем'єр-міністр Сергій Корецький, це необхідно, щоб запобігти зловживанням і надавати державну підтримку родинам, які справді відповідають вимогам програми.

Водночас уряд поки не уточнив, який саме вік позичальників підпадає під визначення молодої родини. Також в офіційному повідомленні не зазначено, з якої дати банки почнуть оформлювати кредити за новими умовами.

Нагадаємо, з 1 жовтня 2026 року в Україні оновили умови програми "єОселя". Іпотеку під 3% річних можуть отримати військові, медики, педагоги та науковці, а під 7% – інші категорії українців, які відповідають вимогам програми