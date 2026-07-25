Успадковану квартиру не завжди можна продати одразу: що може завадити угоді

Отримати квартиру у спадщину ще не означає, що її можна одразу продати. Перед угодою спадкоємцю потрібно оформити права на житло, а за певних обставин продаж узагалі доведеться відкласти.

Що потрібно зробити перед продажем успадкованого житла

Перед продажем потрібно отримати свідоцтво про право на спадщину, яке підтверджує право спадкоємця на нерухомість, повідомляє Міністерство юстиції України.

Без свідоцтва продати, подарувати чи обміняти успадковану квартиру або будинок не вдасться. Так само нерухомість не можна передати в іпотеку, адже право на неї ще має бути належно оформлене.

Після отримання свідоцтва право власності реєструють у Державному реєстрі речових прав. Після такої реєстрації спадкоємець може розпоряджатися квартирою чи будинком, зокрема продавати, дарувати або відчужувати нерухомість іншим способом.

Коли оформлення спадщини може затягнутися

Свідоцтво про право на спадщину видають після спливу шести місяців із дня відкриття спадщини. Якщо спадкоємців кілька, кожен із них отримує окремий документ, у якому зазначена його частка в нерухомості.

Оформлення можуть відкласти, якщо після смерті спадкодавця очікується народження дитини, яка також може претендувати на частину спадщини. У такій ситуації з видачею свідоцтва доведеться зачекати, доки не буде зрозуміло, хто саме має право на майно.

У яких випадках успадковане житло не вдасться продати

Перед оформленням угоди нотаріус перевіряє, чи немає щодо нерухомості арешту, іпотеки або заборони на відчуження. Якщо квартиру чи будинок арештовано, продати їх можна буде лише після скасування арешту. За наявності іпотеки або іншого обмеження для угоди може знадобитися згода кредитора чи іншої уповноваженої особи.

Продаж також не оформлять, якщо угода порушує житлові права дитини. Окреме правило діє для майна людини, яку суд визнав померлою: успадковану нерухомість не можна відчужувати протягом п'яти років. Заборона на продаж може діяти і щодо житла, придбаного за житловий сертифікат як компенсацію за зруйновану нерухомість.

Нагадаємо, у 2026 році податок на спадщину в Україні залежить від ступеня спорідненості зі спадкодавцем. Найближчі родичі можуть отримати майно без сплати податку та військового збору, тоді як для інших спадкоємців загальне навантаження може становити 10% або 23%.